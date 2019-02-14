Россиян
взбудоражило сообщение о недовольных жителях Керчи, требующих закрыть
Крымский мост из-за большого количества приезжих из других регионов.
Полные уроды, других слов нет – такими словами в Сети отреагировали на
ажиотаж вокруг переправы.
Россиян
взбудоражило сообщение о недовольных жителях Керчи, требующих закрыть
Крымский мост из-за большого количества приезжих из других регионов.
"Полные уроды, других слов нет" – такими словами в Сети отреагировали на
ажиотаж вокруг переправы.
О якобы недовольстве жителей Керчи Крымским мостом заявил украинский блогер с ником КРЫМский бандеровец.
"Наткнулся на твит известного хохляцкого фейкомета
с ником Крымский бандеровец. Заявляет, что жители Керчи требуют закрыть
Крымский мост, потому как им якобы не нравится наплыв россиян из других
регионов", – прокомментировал ситуацию пользователь Twitter Константин Симонов.
Видимо,
комментатор часто посещает Крым и имеет много друзей на полуострове. С
его слов, он много общался с местными жителями и никогда не слышал от
них таких слов. "Наоборот, все рады и добродушны", – заверил Симонов.
Комментируя
ажиотаж вокруг Крымского моста, блогер отметил, что ему много раз
предлагали переехать на полуостров – в Севастополь, Симферополь,
Евпаторию. "Но хохлам палец в рот не клади – дай написать очередную
дрянь.
Ну полные уроды, других слов нет", – взорвался негодованием комментатор.
Ранее украинские блогера распространили скриншоты сообщений пользователей из сообщества "ВКонтакте", посвященного Керчи. Один из комментаторов рассказал, что собирается перебраться на полуостров и попросил завсегдатаев паблика рассказать о жизни в регионе после открытия Крымского моста.
Как следует из приведенных КРЫМским
бандеровцев комментариев, некоторые отклики были весьма резкими. Один
из комментаторов потребовал закрыть . Другие отрезали, что
"Керчь не резиновая".
Ну
а пока собака лает, караван идет. Строители завершают возведение
железнодорожной части Крымского моста. В ноябре были установлены все
опоры переправы, сваи погрузили на глубину более 100 метров.
Строительство
переправы через Керченский пролив началось вскоре после воссоединения полуострова с
Россией. На первом этапе была открыта автомобильная часть Крымского моста. С
мая по трассе через Керченский пролив проехало около четырех миллионов
автомобилей.
Железная
дорога на будет завершена к концу текущего года. На
полуострове рассчитывают, что это окажет положительное влияние на
туристический поток в регион. Поезда смогут развивать скорость до 120
километров в час.