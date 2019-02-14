Россиян взбудоражило сообщение о недовольных жителях Керчи, требующих закрыть Крымский мост из-за большого количества приезжих из других регионов. Полные уроды, других слов нет – такими словами в Сети отреагировали на ажиотаж вокруг переправы.

Россиянвзбудоражило сообщение о недовольных жителях Керчи, требующих закрытьКрымский мост из-за большого количества приезжих из других регионов."Полные уроды, других слов нет" – такими словами в Сети отреагировали наажиотаж вокруг переправы.О якобы недовольстве жителей Керчи Крымским мостом заявил украинский блогер с ником КРЫМский бандеровец."Наткнулся на твит известного хохляцкого фейкометас ником Крымский бандеровец. Заявляет, что жители Керчи требуют закрытьКрымский мост, потому как им якобы не нравится наплыв россиян из другихрегионов", – прокомментировал ситуацию пользователь Twitter Константин Симонов.Видимо,комментатор часто посещает Крым и имеет много друзей на полуострове. Сего слов, он много общался с местными жителями и никогда не слышал отних таких слов. "Наоборот, все рады и добродушны", – заверил Симонов.Комментируяажиотаж вокруг Крымского моста, блогер отметил, что ему много разпредлагали переехать на полуостров – в Севастополь, Симферополь,Евпаторию. "Но хохлам палец в рот не клади – дай написать очереднуюдрянь.Ну полные уроды, других слов нет", – взорвался негодованием комментатор.Ранее украинские блогера распространили скриншоты сообщений пользователей из сообщества "ВКонтакте", посвященного Керчи. Один из комментаторов рассказал, что собирается перебраться на полуостров и попросил завсегдатаев паблика рассказать о жизни в регионе после открытия Крымского моста.Как следует из приведенных КРЫМскимбандеровцев комментариев, некоторые отклики были весьма резкими. Одиниз комментаторов потребовал закрыть . Другие отрезали, что"Керчь не резиновая".Нуа пока собака лает, караван идет. Строители завершают возведениежелезнодорожной части Крымского моста. В ноябре были установлены всеопоры переправы, сваи погрузили на глубину более 100 метров.Строительствопереправы через Керченский пролив началось вскоре после воссоединения полуострова сРоссией. На первом этапе была открыта автомобильная часть Крымского моста. Смая по трассе через Керченский пролив проехало около четырех миллионовавтомобилей.Железнаядорога на будет завершена к концу текущего года. Наполуострове рассчитывают, что это окажет положительное влияние натуристический поток в регион. Поезда смогут развивать скорость до 120километров в час.