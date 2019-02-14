Покинувшая группу SEREBRO певица записала видеообращение к поклонникам. Ольга Серябкина рассказала на своей странице в Instagram о проблемах со здоровьем.

Покинувшая группуSEREBRO певица записала видеообращениек поклонникам. Ольга Серябкина рассказала на своей странице в Instagram опроблемах со здоровьем.В День всех Влюбленных артисткавыступает на концерте с собственным проектом MOLLY. Однако, по словам , она не сможетпорадовать зрителей живым исполнением своих хитов.Причину она раскрыла в микроблоге."На прошлых выходных я сильно заболела. Температура 39, плохое самочувствие исамое ужасное – у меня пропал голос", – рассказала Серябкина. Она добавила, что14 февраля ей стало чуть лучше, и даже голос звучит лучше по сравнению с тем,что было."Яхотя бы начала сипеть. Мне нужно выходить на сцену. И я не хочу вас обманывать– я буду вынуждена петь под фонограмму. Я не хочу и не могу отменитьвыступление, потому что знаю, что вы меня ждете", – заявила 33-летняя ОльгаСерябкина. Поклонники певицы тут жеотреагировали на видеообращение.Пользователи соцсетиоказались больше обеспокоены ее состоянием, нежели фонограммой. Они пожелали ейскорейшего выздоровления и поблагодарили за откровенность.Напомним, ранее сталоизвестно об уходе Ольги из группы Максима ФадееваSEREBRO . Теперь певицагастролирует со своим новым проектомMOLLY.