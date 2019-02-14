Покинувшая группу
SEREBRO певица записала видеообращение
к поклонникам. Ольга Серябкина рассказала на своей странице в Instagram о
проблемах со здоровьем.
Покинувшая группу
SEREBRO певица записала видеообращение
к поклонникам. Ольга Серябкина рассказала на своей странице в Instagram о
проблемах со здоровьем.
В День всех Влюбленных артистка
выступает на концерте с собственным проектом MOLLY. Однако, по словам , она не сможет
порадовать зрителей живым исполнением своих хитов.
Причину она раскрыла в микроблоге.
"На прошлых выходных я сильно заболела. Температура 39, плохое самочувствие и
самое ужасное – у меня пропал голос", – рассказала Серябкина. Она добавила, что
14 февраля ей стало чуть лучше, и даже голос звучит лучше по сравнению с тем,
что было.
"Я
хотя бы начала сипеть. Мне нужно выходить на сцену. И я не хочу вас обманывать
– я буду вынуждена петь под фонограмму. Я не хочу и не могу отменить
выступление, потому что знаю, что вы меня ждете", – заявила 33-летняя Ольга
Серябкина. Поклонники певицы тут же
отреагировали на видеообращение.
Пользователи соцсети
оказались больше обеспокоены ее состоянием, нежели фонограммой. Они пожелали ей
скорейшего выздоровления и поблагодарили за откровенность.
Напомним, ранее стало
известно об уходе Ольги из группы Максима Фадеева
SEREBRO . Теперь певица
гастролирует со своим новым проектом
MOLLY.