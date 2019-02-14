Нарушения выявили во время случайной проверки

Нарушения выявили во время случайной проверкиСпециалисты комиссии МКУ «Централизованной бухгалтерии» управления образования Муром обнаружили тайники с продуктами в нескольких подсобных помещениях. Там спрятали мешки с гречкой, рисом и геркулесом, килограммы компотной смеси и фрукты.Предполагают, что все продукты украли из школьной столовой, а их общая стоимость превысила 5 тысяч рублей. Помимо этого, сотрудники комиссии узнали, что школьникам намерено уменьшали порции готовых блюд.Последнюю проверку в гимназии провели в декабре прошлого года, тогда обнаружили лишь незначительные нарушения. А сейчас руководство школы обратилось к полицейским.