Уехавшая на Украину Мария Максакова занята не только песенной карьерой, но и съемками. Эффектная блондинка обнародовала свежую фотографию, которая произвела фурор среди поклонников.

Уехавшая на Украину Мария Максакова занята не только песенной карьерой, но и съемками. Эффектная блондинка обнародовала свежую фотографию, которая произвела фурор среди поклонников.На своей официальной страничке в социальной сети Facebook опубликовала снимок, на котором запечатлена крупным планом в обтягивающей черной одежде и с модной укладкой. Отметим, что наряд настолько облегает фигуру артистки, что невооруженным глазом виден сосок на ее груди.В комментариях поблагодарила фотографа Андрея Горба "за красивую фотосессию" и сообщила, что худела два месяца. Однако делала ли она это специально для съемки, певица не уточнила.Подписчики пришли в совершеннейший восторг от вида похудевшей Максаковой. "Шикарно", "Супер, действительно фотограф молодец", "Богиня!", "Эту женщину фоткай как хочешь – получится супер (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Прекрасна! И пусть враги подавятся!", "Королева", "Женщина мечты!)))", – рассыпались в комплиментах фанаты .Интересно, что среди комментаторов оказалась и популярная актриса, ведущая брачного шоу на Первом канале "Давай поженимся!" Лариса Гузеева. "Зефир в черном шоколаде", – охарактеризовала фотографию артистки она. А телеведущая Лера Кудрявцева ограничилась только эмоциональным смайликом.Ранее презентовала видеоролик, снятый во Франции. Примечательно, что со своими зрителями оперная исполнительница говорила исключительно на французском языке. Ролик получил одобрение у интернет-пользователей. Не секрет, что артистка знает несколько иностранных языков, в число которых входят английский, французский и немецкий.