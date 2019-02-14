В этому году герцог и герцогиня Сассекская проведут День святого Валентина врозь. Пресс-служба Кенсингтонского дворца сообщила, что 14 февраля принц Гарри покинет Меган Маркл для исполнения королевских обязанностей.

В этому году герцоги герцогиня Сассекская проведут День святого Валентина врозь. Пресс-служба Кенсингтонского дворца сообщила, что 14 февраля принц Гарри покинет Меган Маркл для исполнения королевских обязанностей.Младший сын принца Чарльза отправится втренировочный лагерь в город Баррдуфос в Норвегии. Визит супруга будет приурочен к пятидесятилетию со дня начала военных учений Exercise Clockwork, которые организуются ежегодно для служащих военно-морского флота и военно-воздушных сил."14 февраля герцогСассекский встретится с военнослужащими, которые живут итренируются на базе в Норвегии. Он посмотрит на оборудование, которое они используют для подготовки, а также поговоритс летным экипажем и инженерами", – говорится в сообщении.Известно, что является большой поклонницей Дня всех влюбленных, и не раз с восхищением говорила об этом празднике во многих интервью. Однако в своем блоге The Tig, который она вела еще до знакомства с будущим супругом, бывшая актриса заявила, что 14 февраля "каждый может стать сам себе второй половинкой", передает британское издание Express.Напомним, в прошлом году принц Уильям также встретил этот праздник водиночестве. В тот день Кейт Миддлтон побывала на встрече с кадетами на базе Королевских военно-воздушных сил в Кембриджшире. Герцогиня Кембриджская стала покровителем организации кадетов в 2016 году, сменив на этом посту герцога Эдинбургского. Во время визита ей показали учебный транспорт, на котором тренируются молодые пилоты. Пока неизвестно, как супруги проведут День святого Валентина в этот раз.