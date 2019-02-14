В конце 80-х певица Катя Семенова была на пике популярности. Ее хиты Школьница, На минутку, Последнее танго гремели на всю страну. Однако мало кто знает, что артистка в то время переживала непростой период. Звезду поставили перед чудовищным выбором.

В конце 80-х певица Катя Семенова была на пикепопулярности. Ее хиты "Школьница", "Наминутку", "Последнее танго" гремели на всю страну. Однако мало кто знает, чтоартистка в то время переживала непростой период. Звезду поставили перед чудовищнымвыбором.В 1985 году Семенова забеременела. В тот момент ее карьерабыла на взлете, от певицы многие зависели, поэтому весть о скором материнстве некоторые коллеги восприняли негативно."Начальство моей организации – мужчины приехали, и стали меняуговаривать делать аборт. Сказали, ребенок еще будет, сейчас надо работать. Яих послала. Мне казалось, что какой тут может быть выбор", – призналась певицав программе "Наши люди" с Юлией Меньшовой.Артистка рассказала, что сразу приняла решение рожать. Появление сына Ивана никак не сказалось на карьере артистки."Я кормила Ваню до девяти месяцев, а папа все это времяговорил, пора выходить на работу, в декрете только тунеядки сидят. И как ятолько закончила кормить, буквально дней через пять-семь я улетела на ДальнийВосток на гастроли", – вспоминает знаменитость.В разъездах Семенова очень скучала по своему мальчику, поэтомувсегда возила с собой его фото. Артистка признается, что иногда, послеконцерта, сидя в холодном гостиничном номере, она заливалась слезами, глядя наснимок наследника.Иван стал единственным ребенком Екатерины Семеновой. Отпрыск звезды посвятил себя кинематографу, став продюсером и звукорежиссером.