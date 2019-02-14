В конце 80-х певица Катя Семенова была на пике
популярности. Ее хиты Школьница, На
минутку, Последнее танго гремели на всю страну. Однако мало кто знает, что
артистка в то время переживала непростой период. Звезду поставили перед чудовищным
выбором.
В конце 80-х певица Катя Семенова была на пике
популярности. Ее хиты "Школьница", "На
минутку", "Последнее танго" гремели на всю страну. Однако мало кто знает, что
артистка в то время переживала непростой период. Звезду поставили перед чудовищным
выбором.
В 1985 году Семенова забеременела. В тот момент ее карьера
была на взлете, от певицы многие зависели, поэтому весть о скором материнстве некоторые коллеги восприняли негативно.
"Начальство моей организации – мужчины приехали, и стали меня
уговаривать делать аборт. Сказали, ребенок еще будет, сейчас надо работать. Я
их послала. Мне казалось, что какой тут может быть выбор", – призналась певица
в программе "Наши люди" с Юлией Меньшовой.
Артистка рассказала, что сразу приняла решение рожать. Появление сына Ивана никак не сказалось на карьере артистки.
"Я кормила Ваню до девяти месяцев, а папа все это время
говорил, пора выходить на работу, в декрете только тунеядки сидят. И как я
только закончила кормить, буквально дней через пять-семь я улетела на Дальний
Восток на гастроли", – вспоминает знаменитость.
В разъездах Семенова очень скучала по своему мальчику, поэтому
всегда возила с собой его фото. Артистка признается, что иногда, после
концерта, сидя в холодном гостиничном номере, она заливалась слезами, глядя на
снимок наследника.
Иван стал единственным ребенком Екатерины Семеновой. Отпрыск звезды посвятил себя кинематографу, став продюсером и звукорежиссером.