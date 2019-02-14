"Сотрудниками ГУУР МВД России задержаны подозреваемые в разбойном нападении на предпринимателя", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Юго-Восточного округа города Москвы при участии Росгвардии задержаны подозреваемые в разбойном нападении на предпринимателя», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В полицию обратился 40-летний мужчина, который сообщил, что на Привольной улице двое неизвестных, применив кастет, избили его, похитили 100 тысяч рублей, после чего скрылись.По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ.«В результате оперативно-розыскных мероприятий по адресам проживания в столице задержаны двое мужчин в возрасте 29 и 30 лет, которые дали признательные показания. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - отметила Ирина Волк.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выявление иных эпизодов противоправной деятельности фигурантов.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк