"Сотрудниками ГУУР МВД России задержаны подозреваемые в разбойном нападении на предпринимателя", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...
«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Юго-Восточного округа города Москвы при участии Росгвардии задержаны подозреваемые в разбойном нападении на предпринимателя», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В полицию обратился 40-летний мужчина, который сообщил, что на Привольной улице двое неизвестных, применив кастет, избили его, похитили 100 тысяч рублей, после чего скрылись.
По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий по адресам проживания в столице задержаны двое мужчин в возрасте 29 и 30 лет, которые дали признательные показания. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - отметила Ирина Волк.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выявление иных эпизодов противоправной деятельности фигурантов.
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Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк