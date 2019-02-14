Председателем стал врио первого заместителя главы региона Максим Брусенцов

Председателем стал врио первого заместителя главы региона Максим БрусенцовГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин решил создать специальную комиссию по контролю за проведением ремонта больницы в Струнино Александровского района.Председателем комиссии стал врио первого заместителя главы региона Максим Брусенцов. Кроме того, в её состав попали сотрудники департаментов здравоохранения, строительства, областной инспекции государственного строительного надзора, руководство Александровской больницы, а также по согласованию – застройщик, Владоблгосэкспертиза и «Облстройзаказчик».Каждую неделю комиссия будет контролировать проведение ремонтно-реконструкционных работ в Струнино.