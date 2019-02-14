В Москве на 69 году жизни скончался прославленный баритон Сергей Захаров. Как оказалось, он успел сколотить весьма неплохое состояние.

В Москве на 69 году жизни скончался прославленный баритон Сергей Захаров. Как оказалось, он успел сколотить весьма неплохое состояние.Еще в конце 1980-х вместе с семьей переехал из Санкт-Петербурга за город – в собственный 12-комнатный дом в реликтовом лесу под курортным Зеленогорском, на Карельском перешейке, на берегу озера, где поблизости нет ни дорог, ни соседей. Дом был оформлен руками самого Сергея Георгиевича.Возле уютного белого особняка – участок в 25 соток с банькой, где летом паслись козочки и куры, у артиста был даже мини-трактор. В свободное время народный артист России собственноручно расчищал дорожки от снега, копал грядки или выращивал цветы. У него были плодоносящие яблони, вишни, кусты смородины, крыжовника и малины. А напротив дома разбита поляна для проведения пикников.Как рассказали риэлторы "Дни.ру", сегодня стоимость подобного особняка в Зеленогорске может превышать 50 миллионов рублей.Оставил и хорошую квартиру в столице. "В Москве нахожусь почти все время. У меня квартира на Пресне. Я считаюсь московским артистом в Петербурге, а в Москве – петербуржцем", – говорил музыкант незадолго до смерти. Стоимость этого жилья – около 20 миллионов рублей.Проблем с делением наследства у родственников покойного быть не должно – у Сергея Захарова была единственный брак (еще в 1968 году он женился на Алле Салигулиной и прожил с ней до своей смерти), есть взрослая дочь Наталья, которой в этом году исполнится 50 лет. По закону все имущество артиста они наследуют в равных долях.