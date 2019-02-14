Сергей Юрский перед смертью обратился к супруге. Сердце
великого артиста остановилось в один миг – не выдержало всех навалившихся на
него болезней.
Сергей Юрский перед смертью обратился к супруге. Сердце
великого артиста остановилось в один миг – не выдержало всех навалившихся на
него болезней.
Здоровье Сергея Юрского в последнее время резко ухудшилось.
У народного артиста был сахарный диабет, а тут еще добавился вирус.
"Он очень ослаб, все это вместе, мы все делали, но
мгновенно, в одну секунду остановилось сердце. Это произошло дома. Последнее
его слово было "Наташа", – рассказала дочь Сергея Юрского Дарья.
С женой Натальей Теняковой Сергей прожил 50 лет. Их
союз был органичен не только в жизни, но и на экране. Все помнят простых и
близких каждому дядю Митю и бабу Шуру в фильме "Любовь и голуби". Когда
они гениально сыграли пожилую пару, Сергею не было и 50 лет, а Наталье – только
40.
Карьеру в кино Юрский начал со съемок в массовке. Но
режиссеры быстро разглядели талант молодого актера. В 26 лет Сергей сыграл главную
роль в фильме Эльдара Рязанова "Человек ниоткуда". Затем были "Республика
ШКИД" и судьбоносная для роль великого комбинатора в "Золотом
теленке". И, конечно, "Место встречи изменить нельзя". Эти
фильмы стали знаковыми для нескольких поколений, напоминают авторы программы
"Светская хроника".
С 1978 года Сергей служил в театре имени Моссовета.
За 40 лет народный артист сыграл в сотнях постановок и даже выступил как
режиссер – Вскоре он должен был играть в спектакле "Ресепшн", который
поставил сам. Но не успел. Театр простился с Сергеем Юрским 11 февраля.