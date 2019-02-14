Сергей Юрский перед смертью обратился к супруге. Сердце великого артиста остановилось в один миг – не выдержало всех навалившихся на него болезней.

Сергей Юрский перед смертью обратился к супруге. Сердцевеликого артиста остановилось в один миг – не выдержало всех навалившихся нанего болезней.Здоровье Сергея Юрского в последнее время резко ухудшилось.У народного артиста был сахарный диабет, а тут еще добавился вирус."Он очень ослаб, все это вместе, мы все делали, номгновенно, в одну секунду остановилось сердце. Это произошло дома. Последнееего слово было "Наташа", – рассказала дочь Сергея Юрского Дарья.С женой Натальей Теняковой Сергей прожил 50 лет. Ихсоюз был органичен не только в жизни, но и на экране. Все помнят простых иблизких каждому дядю Митю и бабу Шуру в фильме "Любовь и голуби". Когдаони гениально сыграли пожилую пару, Сергею не было и 50 лет, а Наталье – только40.Карьеру в кино Юрский начал со съемок в массовке. Норежиссеры быстро разглядели талант молодого актера. В 26 лет Сергей сыграл главнуюроль в фильме Эльдара Рязанова "Человек ниоткуда". Затем были "РеспубликаШКИД" и судьбоносная для роль великого комбинатора в "Золотомтеленке". И, конечно, "Место встречи изменить нельзя". Этифильмы стали знаковыми для нескольких поколений, напоминают авторы программы"Светская хроника".С 1978 года Сергей служил в театре имени Моссовета.За 40 лет народный артист сыграл в сотнях постановок и даже выступил какрежиссер – Вскоре он должен был играть в спектакле "Ресепшн", которыйпоставил сам. Но не успел. Театр простился с Сергеем Юрским 11 февраля.