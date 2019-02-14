Актера Владимира Зеленского едва не покалечили во Львове. Комика обступили со всех сторон здоровые молодчики, он еле унес ноги. В ситуацию вокруг самого неформального кандидата в президенты был вынужден вмешаться Центризбирком. Там сделали срочное заявление после нападения на юмориста.

АктераВладимира Зеленского едва не покалечили во Львове. Комика обступили совсех сторон здоровые молодчики, он еле унес ноги. В ситуацию вокругсамого неформального кандидата в президенты был вынужден вмешатьсяЦентризбирком. Там сделали срочное заявление после нападения наюмориста.Новыйудар Зеленскому нанесли, откуда он, вероятно, менее всего ждал.Политическая элита страны не на шутку перепугана высокими рейтингамиюмориста, поэтому в высоких киевских кабинетах возникла идея запретитьпоказ третьего сезона сериала "Слуга народа", в котором актер играетроль президента, борющегося с нечистыми на руку чиновниками.Центризбиркоме решили подыграть Зеленскому и идею с отменой показасериала восприняли без энтузиазма. По словам замглавы ЦИК ЕвгенияРадченко, если картина будет признана агитацией, то необходимонадлежащим образом ее промаркировать и оплатить с избирательного фонда.Агитациясериал или нет, станет понятно после выхода третьего сезона на широкиеэкраны. В Центризбиркоме заявили, что если образ героя Зеленскогосоответствует его реальному амплуа как кандидату в президенты, токартина однозначно будет признана агитацией.намерении запретить сериал с Зеленским рассказал на днях журналистАлександр Дубинский. в ответ назвал инициативу недругом"ударом ниже пояса".Впрочем,комик не унывает. Его нынешний рейтинг – около 20%, у него есть всешансы на победу. Ажиотаж вокруг "Слуги народа – 3"приветствует. По его словам, такой рекламы сериал не получалникогда.Выборыпрезидента Украины – 2019 пройдут 31 марта. За высший государственныйпост борются около 30 человек, в том числе действующий президент ПетрПорошенко.