Актера
Владимира Зеленского едва не покалечили во Львове. Комика обступили со
всех сторон здоровые молодчики, он еле унес ноги. В ситуацию вокруг
самого неформального кандидата в президенты был вынужден вмешаться
Центризбирком. Там сделали срочное заявление после нападения на
юмориста.
Актера
Владимира Зеленского едва не покалечили во Львове. Комика обступили со
всех сторон здоровые молодчики, он еле унес ноги. В ситуацию вокруг
самого неформального кандидата в президенты был вынужден вмешаться
Центризбирком. Там сделали срочное заявление после нападения на
юмориста.
Новый
удар Зеленскому нанесли, откуда он, вероятно, менее всего ждал.
Политическая элита страны не на шутку перепугана высокими рейтингами
юмориста, поэтому в высоких киевских кабинетах возникла идея запретить
показ третьего сезона сериала "Слуга народа", в котором актер играет
роль президента, борющегося с нечистыми на руку чиновниками.
В
Центризбиркоме решили подыграть Зеленскому и идею с отменой показа
сериала восприняли без энтузиазма. По словам замглавы ЦИК Евгения
Радченко, если картина будет признана агитацией, то необходимо
надлежащим образом ее промаркировать и оплатить с избирательного фонда.
Агитация
сериал или нет, станет понятно после выхода третьего сезона на широкие
экраны. В Центризбиркоме заявили, что если образ героя Зеленского
соответствует его реальному амплуа как кандидату в президенты, то
картина однозначно будет признана агитацией.
О
намерении запретить сериал с Зеленским рассказал на днях журналист
Александр Дубинский. в ответ назвал инициативу недругом
"ударом ниже пояса".
Впрочем,
комик не унывает. Его нынешний рейтинг – около 20%, у него есть все
шансы на победу. Ажиотаж вокруг "Слуги народа – 3"
приветствует. По его словам, такой рекламы сериал не получал
никогда.
Выборы
президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. За высший государственный
пост борются около 30 человек, в том числе действующий президент Петр
Порошенко.