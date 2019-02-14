Съемки проекта Неизвестная экспедиция телеканалом
Discovery Channel под угрозой срыва. Директор театра драмы в Екатеринбурге не
отпустил актеров, которые должны были принять участие в программе.
Съемки проекта "Неизвестная экспедиция" телеканалом
Discovery Channel под угрозой срыва. Директор театра драмы в Екатеринбурге не
отпустил актеров, которые должны были принять участие в программе.
Ток-шоу "Неизвестная экспедиция" Discovery Channel
снимает на Урале. Выпуск, посвященный истории гибели группы Дятлова – одна из
серий шестого сезона. Съемочная бригада из США 6 февраля отправилась в Ивдель и
работала на самом перевале Дятлова.
Проблемы у американцев начались после возвращения в
Екатеринбург. В плане команды Discovery Channel значились съемки сцен с членами
группы – их роли должны были исполнить актеры местного театра. Однако возникло неожиданной препятствие.
"На 14 февраля были запланированы съемки сцен с
актерами, на роли дятловцев были приглашены артисты театра драмы. Мы провели с
ними кастинги, примерку. Они все были согласны: 14 февраля у них был свободный
день", – сообщил екатеринбургский продюсер Дмитрий Артемьев.
По словам Артемьева, директор театра Алексей Бадаев внезапно
назначил на 14 февраля собрание в театре. Причем категорично обязал быть всех
сотрудников, никого не отпустил, сообщил продюсер изданию В театре решение директора не отпускать актеров на съемки фильма о перевале комментировать отказались. Сам
Алексей Бадаев не подходит к телефону. Журналистам предложили перезвонить через
день.
Напомним, недавно генпрокуратура возобновила расследование дела о гибели группы в 1959 году. Как пояснили в ведомстве, решение принято из-за большого внимания общественности. Специалисты пояснили, что существует 75 версий трагедии. 72 из них – в том числе фантастические с привлечением инопланетного разума – следователи объявили несостоятельными. Оставшиеся три будут тщательно изучены – причем работа будет идти на месте трагедии, на перевале Дятлова.