Съемки проекта Неизвестная экспедиция телеканалом Discovery Channel под угрозой срыва. Директор театра драмы в Екатеринбурге не отпустил актеров, которые должны были принять участие в программе.

Съемки проекта "Неизвестная экспедиция" телеканаломDiscovery Channel под угрозой срыва. Директор театра драмы в Екатеринбурге неотпустил актеров, которые должны были принять участие в программе.Ток-шоу "Неизвестная экспедиция" Discovery Channelснимает на Урале. Выпуск, посвященный истории гибели группы Дятлова – одна изсерий шестого сезона. Съемочная бригада из США 6 февраля отправилась в Ивдель иработала на самом перевале Дятлова.Проблемы у американцев начались после возвращения вЕкатеринбург. В плане команды Discovery Channel значились съемки сцен с членамигруппы – их роли должны были исполнить актеры местного театра. Однако возникло неожиданной препятствие."На 14 февраля были запланированы съемки сцен сактерами, на роли дятловцев были приглашены артисты театра драмы. Мы провели сними кастинги, примерку. Они все были согласны: 14 февраля у них был свободныйдень", – сообщил екатеринбургский продюсер Дмитрий Артемьев.По словам Артемьева, директор театра Алексей Бадаев внезапноназначил на 14 февраля собрание в театре. Причем категорично обязал быть всехсотрудников, никого не отпустил, сообщил продюсер изданию В театре решение директора не отпускать актеров на съемки фильма о перевале комментировать отказались. СамАлексей Бадаев не подходит к телефону. Журналистам предложили перезвонить черездень.Напомним, недавно генпрокуратура возобновила расследование дела о гибели группы в 1959 году. Как пояснили в ведомстве, решение принято из-за большого внимания общественности. Специалисты пояснили, что существует 75 версий трагедии. 72 из них – в том числе фантастические с привлечением инопланетного разума – следователи объявили несостоятельными. Оставшиеся три будут тщательно изучены – причем работа будет идти на месте трагедии, на перевале Дятлова.