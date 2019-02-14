Третьего подозреваемого в отравлении Сергея Скрипаля и его
дочери Юлии зовут Денис Сергеев и он служит в пресловутом ГРУ. Центр
расследований Bellingcat, сделавший себе рейтинги на инциденте в Солсбери,
выдал новую сенсацию – именно Сергеев был подельником Петрова и
Боширова, обвиняемых британскими властями в тяжком преступлении.
Третьего подозреваемого в отравлении Сергея Скрипаля и его
дочери Юлии зовут Денис Сергеев и он служит в пресловутом ГРУ. Центр
расследований Bellingcat, сделавший себе рейтинги на инциденте в Солсбери,
выдал новую "сенсацию" – именно Сергеев был подельником Петрова и
Боширова, обвиняемых британскими властями в тяжком преступлении.
Ничего нового, кроме мутной фотографии какого-то гражданина,
в расследовании Bellingcat нет. Там говорится, что Денис Сергеев под именем Сергей
Федотов прилетел в Лондон утром 2 марта 2018 года и должен был покинуть
Великобританию 4 марта, но не сделал этого.
Сыщики из Bellingcat не смогли установить самого главного -
какую именно роль играл Сергеев в отравлении . Горе-расследователи также не
знают, был ли он в Солсбери во время своего пребывания в Англии, передает "".
Руководствуясь данными этого "расследования", можно
показать фотографии всех граждан России, прилетавших в Лондон в начале марта и сказать,
что все они причастны к покушению на убийство сбежавшего шпиона и его дочери. И
тогда в отравители Скрипалей будут записаны десятки, а, может, и сотни россиян.
Версия с Сергеевым, конечно, убийственная. Только вот почему-то британские
спецслужбы показали всему миру двоих разгуливающих по Солсбери туристов. Никакого
Сергеева-Федотова рядом с ними не было. Где же скрывался коварный разведчик? Но,
на такие неудобные вопросы в Британии отвечать не принято. Там могут только
обвинять Россию в причастности к преступлению, которого, на самом деле,
вероятно, и не было.
Подобные фейковые новости вот уже почти год помогают поддерживать
историю с на плаву. Они позволяет регулярно напоминать
публике о применении Россией химического оружия без необходимости предъявления
каких-либо доказательств и вводить все новые, и новые санкции в отношении нашей
страны.
Граждане России и его дочь Юлия были
отравлены 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери. В сентябре того же
года Скотланд-Ярд обвинил двух россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в
заговоре и попытке убийства Скрипалей с использованием отравляющего вещества
"Новичок". До этого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила
о причастности России к этому преступлению.
Если верить британской прессе, "обвиняемыми" по
делу проходили дверная ручка, столик в кафе, скамейка в парке, чемодан с
гречкой, кот и поддельный флакон из-под духов известной французской
фирмы.