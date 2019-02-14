Третьего подозреваемого в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии зовут Денис Сергеев и он служит в пресловутом ГРУ. Центр расследований Bellingcat, сделавший себе рейтинги на инциденте в Солсбери, выдал новую сенсацию – именно Сергеев был подельником Петрова и Боширова, обвиняемых британскими властями в тяжком преступлении.

Третьего подозреваемого в отравлении Сергея Скрипаля и егодочери Юлии зовут Денис Сергеев и он служит в пресловутом ГРУ. Центррасследований Bellingcat, сделавший себе рейтинги на инциденте в Солсбери,выдал новую "сенсацию" – именно Сергеев был подельником Петрова иБоширова, обвиняемых британскими властями в тяжком преступлении.Ничего нового, кроме мутной фотографии какого-то гражданина,в расследовании Bellingcat нет. Там говорится, что Денис Сергеев под именем СергейФедотов прилетел в Лондон утром 2 марта 2018 года и должен был покинутьВеликобританию 4 марта, но не сделал этого.Сыщики из Bellingcat не смогли установить самого главного -какую именно роль играл Сергеев в отравлении . Горе-расследователи также незнают, был ли он в Солсбери во время своего пребывания в Англии, передает "".Руководствуясь данными этого "расследования", можнопоказать фотографии всех граждан России, прилетавших в Лондон в начале марта и сказать,что все они причастны к покушению на убийство сбежавшего шпиона и его дочери. Итогда в отравители Скрипалей будут записаны десятки, а, может, и сотни россиян.Версия с Сергеевым, конечно, убийственная. Только вот почему-то британскиеспецслужбы показали всему миру двоих разгуливающих по Солсбери туристов. НикакогоСергеева-Федотова рядом с ними не было. Где же скрывался коварный разведчик? Но,на такие неудобные вопросы в Британии отвечать не принято. Там могут толькообвинять Россию в причастности к преступлению, которого, на самом деле,вероятно, и не было.Подобные фейковые новости вот уже почти год помогают поддерживатьисторию с на плаву. Они позволяет регулярно напоминатьпублике о применении Россией химического оружия без необходимости предъявлениякаких-либо доказательств и вводить все новые, и новые санкции в отношении нашейстраны.Граждане России и его дочь Юлия былиотравлены 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери. В сентябре того жегода Скотланд-Ярд обвинил двух россиян Александра Петрова и Руслана Боширова взаговоре и попытке убийства Скрипалей с использованием отравляющего вещества"Новичок". До этого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявилао причастности России к этому преступлению.Если верить британской прессе, "обвиняемыми" поделу проходили дверная ручка, столик в кафе, скамейка в парке, чемодан сгречкой, кот и поддельный флакон из-под духов известной французскойфирмы.