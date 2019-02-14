В армии поклонников очаровательной дочери Максима Галкина и Аллы
Пугачевой прибавление. Певицы Светлана Лобода и Анна Семенович восхищены
пятилетней Лизой.
В армии поклонников очаровательной дочери Максима Галкина и Аллы
Пугачевой прибавление. Певицы Светлана Лобода и Анна Семенович восхищены
пятилетней Лизой.
Максим Галкин опубликовал в личном Instagram умилительный кадр.
На фото запечатлена его дочь Елизавета.
Малышка широко
раскрыла глаза и приложила к губам что-то напоминающее леденец в форма сердца. "С Днем
всех влюбленных!" – написал юморист ниже.
Фолловеры звезды остались очень довольны снимком. Многие
отмечали, что дочка Пугачевой и Галкина растет невероятной красавицей. В экстазе
фанаты комика оставили сотни комплиментов и более 250 тысяч отметок
"Нравится".
Лиза вызвала восхищение у многих представителей российского
шоу-бизнеса. "Сладкая девочка", – написала в комментариях Светлана Лобода.
"Куколка", – также не пожалела добрых слов для малышки Анна Семенович. "Кукляша
сладючая!" – не сдержал эмоций модельер Игорь Гуляев.
Добавим, что праздничный день Максим Галкин был вынужден провести
на работе. Юмористу пришлось отправиться на съемки. Меж тем, дети звезды, двойняшки
Лиза и Гарри, тоже не сидели без дела. У пятилеток плотный учебный график. Дети Примадонны
изучают несколько иностранных языков, занимаются плаванием и посещают еще ряд
кружков.