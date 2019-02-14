В армии поклонников очаровательной дочери Максима Галкина и Аллы Пугачевой прибавление. Певицы Светлана Лобода и Анна Семенович восхищены пятилетней Лизой.

В армии поклонников очаровательной дочери Максима Галкина и АллыПугачевой прибавление. Певицы Светлана Лобода и Анна Семенович восхищеныпятилетней Лизой.Максим Галкин опубликовал в личном Instagram умилительный кадр.На фото запечатлена его дочь Елизавета.Малышка широкораскрыла глаза и приложила к губам что-то напоминающее леденец в форма сердца. "С Днемвсех влюбленных!" – написал юморист ниже.Фолловеры звезды остались очень довольны снимком. Многиеотмечали, что дочка Пугачевой и Галкина растет невероятной красавицей. В экстазефанаты комика оставили сотни комплиментов и более 250 тысяч отметок"Нравится".Лиза вызвала восхищение у многих представителей российскогошоу-бизнеса. "Сладкая девочка", – написала в комментариях Светлана Лобода."Куколка", – также не пожалела добрых слов для малышки Анна Семенович. "Кукляшасладючая!" – не сдержал эмоций модельер Игорь Гуляев.Добавим, что праздничный день Максим Галкин был вынужден провестина работе. Юмористу пришлось отправиться на съемки. Меж тем, дети звезды, двойняшкиЛиза и Гарри, тоже не сидели без дела. У пятилеток плотный учебный график. Дети Примадонныизучают несколько иностранных языков, занимаются плаванием и посещают еще рядкружков.