Валентинки с пожеланиями безопасных дорог и напоминаниями о важности соблюдения ПДД полицейские и дети вручили участникам дорожного движения.

13 февраля в Собинском районе Владимирской области сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями районной администрации и членами волонтерского движения организовали акцию «Марафон сердец безопасности». В очередной раз правоохранители и общественники напомнили о важности соблюдения Правил дорожного движения.В рамках акции инспекторы ГИБДД провели с дошколятами беседу на тему соблюдения Правил дорожного движения в зимний период времени. В игровой форме, используя модель светофора, госавтоинспекторы напомнили о правильном реагировании на его сигналы. Для закрепления знаний полицейские продемонстрировали ребятам обучающий мультфильм с участием известных персонажей. В заключение каждый ребенок сделал валентинку с посланием для своих родителей. Самым популярным стало: «Безопасной дороги! Тебя любят и ждут дома!».Продолжая марафон, участники организовали встречу с воспитанниками Собинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. В ходе мероприятия ребята совместно с гостями мастерили поздравительные валентинки с посланиями к участникам дорожного движения. Продолжилась акция на улице, где ребята вместе с инспекторами и добровольцами вручили информационные памятки водителям и пешеходам.Аналогичное мероприятие организовали полицейские, члены общественного совета при ОМВД, добровольцы и члены ЮИД в Гусь-Хрустальном районе. Профилактическую акцию «С любовью к ПДД» провели на улицах районного центра.Полицейские останавливали автовладельцев не только для проверки документов, но и для того, чтобы поздравить с праздником и напомнить водителям о необходимости быть внимательными на дороге.Юные инспектора дорожного движения каждому участнику акции подарили валентинки, сделанные своими руками. В них ребята призвали участников дорожного движения не нарушать скоростной режим, пристегиваться ремнем безопасности, перевозить маленьких пассажиров в салоне автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, переходить проезжую часть дороги только в установленных местах.Участники дорожного движения позитивно восприняли интересный формат профилактических мероприятий, пообещав неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.