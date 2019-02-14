В банк обратился мужчина с целью получения потребительского кредита в размере более 500 тысяч рублей. Однако через некоторое время было установлено, что документы являются поддельными...

Оперативниками уголовного розыска УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержан 35-летний приезжий, подозреваемый в кредитном мошенничестве.В отдел полиции обратился представитель одного из столичных банков. Мужчина рассказал, что в офис, расположенный на Ленинградском проспекте, обратился мужчина с целью получения потребительского кредита в размере более 500 тысяч рублей, представив пакет документов. Однако через некоторое время было установлено, что документы являются поддельными, а клиент банка перестал выполнять условия договора и перечислять денежные средства в счет погашения кредита.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Полученные денежные средства он потратил по собственному усмотрению.По данному факту дознанием ОМВД России по району Аэропорт возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29