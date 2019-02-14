15 февраля православные отмечают один из самых важных праздников – день встречи старца Симеона с младенцем Иисусом. Эта важная дата получила название Сретение Господне. Дни.ру расскажут вам о традициях и приметах празднества, а также поделятся вкусным рецептом.

15 февраля православныеотмечают один из самых важных праздников – день встречи старца Симеона смладенцем Иисусом. Эта важная дата получила название Сретение Господне."Дни.ру" расскажут вам о традициях и приметах празднества, а также поделятсявкусным рецептом.История праздникаВ основу СретенияГосподне легли события, описанные в Евангелии от Луки. На сороковой деньпосле Рождества Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса в храм в Иерусалиме, чтобыпосвятить его Богу. Они также приготовили очистительную и благодарственнуюжертву – двух птенцов голубей.В тот день в храм пришелстарец Симеон – один из семидесяти двух ученых, которые переводили СвященноеПисание с еврейского на греческий язык. Когда он работал над книгой Исаии, товстретил предсказание о том, что будущего Мессию родит "Дева". Праведник решил,что это была описка, и хотел исправить слово на "Жену", но ангел остановилего руку. Посланец Бога сказал старцу, что он не умрет, пока не убедится вистинности пророчества. Праведник прожил еще 300 лет до встречи с Христом.Симеон сразу узнал вноворожденном мальчике Спасителя рода человеческого, взял его на руки иблагословил. После этого он передал Марии пророчество о мученическойгибели Иисуса. В этот день произошла еще однаважная встреча. Младенца увидела 84-летняя вдова Анна-пророчица, которая многолет жила и трудилась при храме. Она поклонилась новорожденному и возвестила опришествии Мессии по всему Иерусалиму."С тех пор Симеона стали называть Богоприимцем, – рассказал корреспонденту "Дни.ру" протоиерей Олег Трофимов, – В момент встречи с младенцем праведника переполняли глубокие чувства, и он запел песню, которую мы каждый раз исполняем в конце вечерни: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля".Как отмечает священник, старец являет собой "образ праведности древнего человечества", который встречается с "новым человеком". "Христа называют не только Богочеловеком, но и Новым Адамом, новым человеком, – уточнил Олег Трофимов, – В этот день Ветхий Завет отошел и уступил место Новому. В народе это называют Сретение – встреча самых лучших представителей ветхозаветного человечества с Богом", – поделился он.ТрадицииВ праздник Сретения Господне верующие идут наторжественное богослужение в церковь. Там прихожане получают освященные батюшкойсвечи и относят их домой, где хранят у иконостаса в течение года. Эти особыеритуальные свечи зажигают во время молитв. Считается, что они оберегаютчеловека от болезней, а дом – от пожара и молнии. "Сретенские свечи – особые, благодатные, потому что с ними люди встречают Бога", – добавил протоиерей.Обычай освящения свечейправославные позаимствовали у католиков еще в середине XVII века. МитрополитКиевский Петр описал в своем требнике крестный ход христианских священников с зажженными свечами.Таким образом они пытались отвлечь паству от языческих праздников, которые отмечалисьв это время и были связаны с почитанием огненной стихии.15 февраля верующие готовятпраздничный стол и зовут в гости родственников и друзей. В этот день также принятодарить друг другу иконы. Православные не должны ссориться или ругаться сблизкими людьми. Предаваться унынию также нежелательно, иначесчастье может обойти ваш дом стороной в этом году. Кроме того, в праздник запрещено заниматься какой-либо физической работой.ПриметыНаши предки верили, чтоименно 15 февраля происходит долгожданная встреча зимы с весной. Онивнимательно наблюдали за погодой, чтобы предсказать, какой год их ждет. Если впраздник на улице идетсильный снег, то это значит, что весна наступит с опозданием. Если же светит солнце и тает снег – зиме скоро придет конец.Девушки,желающие выйти замуж, могут в этот день погадать на имя будущего жениха. В то же время светлый праздник считается неудачным временем для заключения брака. Изменчивая погода неизбежноповлияет на отношения супругов, и брак будет непрочным. Люди, чей день рождения выпална эту дату, отличаются неуступчивым характером.РецептВ светлый праздник хозяйки традиционноготовят сдобные изделия в форме птиц, предвещающих наступление нового сезона, – голубей, ласточек и жаворонков. В них могут запечь какой-либо маленький предмет(монетку, кольцо или зерно), чтобы каждый домочадец получил свое предсказание на год. Неизменнымукрашением праздничного стола также являются блины или пироги, которые символизируютсолнце и приглашают в дом весну. "Дни.ру"подготовили для читателей рецепт праздничных "жаворонков".Жаворонки из тестаВам понадобится: для опары: 1 стакан воды, 0,5 стакана муки, 3 чайных ложки сахара и 10 граммов сухих дрожжей; для теста: 1/4 стакана сахара, 1 чайная ложка соли, 3 стакана муки и 5 столовых ложек растительного масла.Способ приготовления:В теплой воде развести дрожжи, добавить сахар и муку. Послеэтого нужно все тщательно перемешать и поставить в теплое место на 15-20 минут.Добавить к готовой опаре соль, сахар, муку и растительноемасло, затем все перемешать.Насыпать на доску муку, выложить на нее тесто и хорошо обмять его. После этого накрыть тесто полотенцем и оставить на 30 минут.Раскатать тесто и нарезать на маленькие полоски.Каждую полоску нужно завязать узлом. Одному концу полоскинужно придать форму головки с клювом, а другому – хвостик. Добавить две изюминки для глаз.Посыпать "жаворонков" сахаром и поставить в духовку. Выпекать при температуре 180°С в течение 20-25 минут.