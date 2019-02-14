15 февраля православные
отмечают один из самых важных праздников – день встречи старца Симеона с
младенцем Иисусом. Эта важная дата получила название Сретение Господне.
Дни.ру расскажут вам о традициях и приметах празднества, а также поделятся
вкусным рецептом.
15 февраля православные
отмечают один из самых важных праздников – день встречи старца Симеона с
младенцем Иисусом. Эта важная дата получила название Сретение Господне.
"Дни.ру" расскажут вам о традициях и приметах празднества, а также поделятся
вкусным рецептом.
История праздника
В основу Сретения
Господне легли события, описанные в Евангелии от Луки. На сороковой день
после Рождества Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса в храм в Иерусалиме, чтобы
посвятить его Богу. Они также приготовили очистительную и благодарственную
жертву – двух птенцов голубей.
В тот день в храм пришел
старец Симеон – один из семидесяти двух ученых, которые переводили Священное
Писание с еврейского на греческий язык. Когда он работал над книгой Исаии, то
встретил предсказание о том, что будущего Мессию родит "Дева". Праведник решил,
что это была описка, и хотел исправить слово на "Жену", но ангел остановил
его руку. Посланец Бога сказал старцу, что он не умрет, пока не убедится в
истинности пророчества. Праведник прожил еще 300 лет до встречи с Христом.
Симеон сразу узнал в
новорожденном мальчике Спасителя рода человеческого, взял его на руки и
благословил. После этого он передал Марии пророчество о мученической
гибели Иисуса. В этот день произошла еще одна
важная встреча. Младенца увидела 84-летняя вдова Анна-пророчица, которая много
лет жила и трудилась при храме. Она поклонилась новорожденному и возвестила о
пришествии Мессии по всему Иерусалиму.
"С тех пор Симеона стали называть Богоприимцем, – рассказал корреспонденту "
Дни.ру
" протоиерей Олег Трофимов, – В момент встречи с младенцем праведника переполняли глубокие чувства, и он запел песню, которую мы каждый раз исполняем в конце вечерни: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля".
Как отмечает священник, старец являет собой "образ праведности древнего человечества", который встречается с "новым человеком". "Христа называют не только Богочеловеком, но и Новым Адамом, новым человеком, – уточнил Олег Трофимов, – В этот день Ветхий Завет отошел и уступил место Новому. В народе это называют Сретение – встреча самых лучших представителей ветхозаветного человечества с Богом", – поделился он.
Традиции
В праздник Сретения Господне верующие идут на
торжественное богослужение в церковь. Там прихожане получают освященные батюшкой
свечи и относят их домой, где хранят у иконостаса в течение года. Эти особые
ритуальные свечи зажигают во время молитв. Считается, что они оберегают
человека от болезней, а дом – от пожара и молнии. "Сретенские свечи – особые, благодатные, потому что с ними люди встречают Бога", – добавил протоиерей.
Обычай освящения свечей
православные позаимствовали у католиков еще в середине XVII века. Митрополит
Киевский Петр описал в своем требнике крестный ход христианских священников с зажженными свечами.
Таким образом они пытались отвлечь паству от языческих праздников, которые отмечались
в это время и были связаны с почитанием огненной стихии.
15 февраля верующие готовят
праздничный стол и зовут в гости родственников и друзей. В этот день также принято
дарить друг другу иконы. Православные не должны ссориться или ругаться с
близкими людьми. Предаваться унынию также нежелательно, иначе
счастье может обойти ваш дом стороной в этом году. Кроме того, в праздник запрещено заниматься какой-либо физической работой.
Приметы
Наши предки верили, что
именно 15 февраля происходит долгожданная встреча зимы с весной. Они
внимательно наблюдали за погодой, чтобы предсказать, какой год их ждет. Если в
праздник на улице идет
сильный снег, то это значит, что весна наступит с опозданием. Если же светит солнце и тает снег – зиме скоро придет конец.
Девушки,
желающие выйти замуж, могут в этот день погадать на имя будущего жениха. В то же время светлый праздник считается неудачным временем для заключения брака. Изменчивая погода неизбежно
повлияет на отношения супругов, и брак будет непрочным. Люди, чей день рождения выпал
на эту дату, отличаются неуступчивым характером.
Рецепт
В светлый праздник хозяйки традиционно
готовят сдобные изделия в форме птиц, предвещающих наступление нового сезона, – голубей, ласточек и жаворонков. В них могут запечь какой-либо маленький предмет
(монетку, кольцо или зерно), чтобы каждый домочадец получил свое предсказание на год. Неизменным
украшением праздничного стола также являются блины или пироги, которые символизируют
солнце и приглашают в дом весну. "Дни.ру"
подготовили для читателей рецепт праздничных "жаворонков".
Жаворонки из теста
Вам понадобится: для опары: 1 стакан воды, 0,5 стакана муки, 3 чайных ложки сахара и 10 граммов сухих дрожжей; для теста: 1/4 стакана сахара, 1 чайная ложка соли, 3 стакана муки и 5 столовых ложек растительного масла.
Способ приготовления:
В теплой воде развести дрожжи, добавить сахар и муку. После
этого нужно все тщательно перемешать и поставить в теплое место на 15-20 минут.
Добавить к готовой опаре соль, сахар, муку и растительное
масло, затем все перемешать.
Насыпать на доску муку, выложить на нее тесто и хорошо обмять его. После этого накрыть тесто полотенцем и оставить на 30 минут.
Раскатать тесто и нарезать на маленькие полоски.
Каждую полоску нужно завязать узлом. Одному концу полоски
нужно придать форму головки с клювом, а другому – хвостик. Добавить две изюминки для глаз.
Посыпать "жаворонков" сахаром и поставить в духовку. Выпекать при температуре 180°С в течение 20-25 минут.