Ведущий стилист студии Dajmur Анастасия Николаева оценила внешность знаменитой актрисы. Через Дни.ру эксперт дала несколько профессиональных рекомендаций Татьяне Васильевой.

Ведущийстилист студии "Dajmur" Анастасия Николаева оценила внешностьзнаменитой актрисы. Через "Дни.ру" эксперт дала несколько профессиональных рекомендаций ТатьянеВасильевой."Нельзя не отметить хорошее физическое состояниеТатьяны Для ее возраста она выглядит просто шикарно, такой фигуройсмогут похвастаться не все молоденькие девушки", – отметила стилист. Но помимоположительной оценки эксперт обратила внимание на некоторые недостатки во внешностиартистки."На мой взгляд, Татьяна злоупотребляет услугамипластического хирурга и ей это явно не к лицу", – заявила Анастасия Николаева. Онасчитает, что Васильевой не стоит увлекаться этим и лишний раз ложиться под нож врача.Не в восторге специалист и от того, как ТатьянаВасильева пользуется декоративной косметикой. "Также на ее фотографиях частоприсутствует агрессивный макияж – яркие губы, темные глаза. Такой образ можетпридать возраста любой девушке, что уж говорить о 71-летней даме, здесь онвыглядит вульгарно и совсем не уместно", – уверена стилист."Смыть все яркие краски, придерживаться натуральныхоттенков и в комплекте с такой фигурой, она станет действительно примером дляподражания", – советовала Васильевой Анастасия Николаева. Но воспользоваться лисоветом стилиста – решать только самой Татьяне Васильевой.Напомним, ранее актриса опубликовала в соцсети снимокиз спортзала, который привел в восторг ее поклонников. На фотографии Татьяна показаланакачанные мускулы и похвасталась результатом жима 20 килограммов в положениилежа.