Замоскворецкий суд Москвы снял арест с имущества Алексея Улюкаева, поскольку он уже уплатил штраф в 130 миллионов рублей. Экс-министр на заседании не присутствовал.

Замоскворецкий суд Москвы снял арест с имущества Алексея Улюкаева, поскольку он заплатил штраф в 130 миллионов рублей.По словам прокурора, деньги уже поступили в бюджет. Заседание прошло без Улюкаева: он отказался участвовать даже по видеосвязи.Как сообщает РИА Новости, всего у экс-министра экономического развития России были арестованы земли и дом в Смоленской области, дом в Москве, автомобиль, монеты, серебряный слиток и часы. Также арест был наложен на счета Улюкаева (67 миллионов рублей и 1,3 миллиона долларов), а также на наличные деньги в разных валютах.Улюкаев был осужден на 8 лет колонии строгого режима за коррупцию. Суд пришел к выводу, что он требовал 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за выдачу положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр с приговором не согласен и считает себя жертвой провокации.