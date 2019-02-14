Настасья Самбурская прокомментировала слухи о своем романе с мужем телеведущей Ксении Бородиной. Также артистка рассказала, что знатно повеселилась, когда футболист Дмитрий Тарасов ушел от певицы Ольги Бузовой.

Настасья Самбурская прокомментировала слухи о своем романе смужем телеведущей Ксении Бородиной. Также артистка рассказала, что знатноповеселилась, когда футболист Дмитрий Тарасов ушел от певицы Ольги Бузовой.Настасья Самбурская стала гостьей шоу "А поговорить!",которое опубликовано на YouTube. В ходе беседы зашла речь о соцсетях артистки, которые сталине только отличным подспорьем для ее популярности, но и источником проблем.Артистка рассказала, что в личном Instagram частопровоцирует поклонников, и это, можно сказать, стало ее визитной карточкой.Однако иногда ее "шутки" вызывают слишком бурную реакцию.Как-то звезда опубликоваладвусмысленное фото. На снимке она запечатлена сидящей в уличном кафе, а рядомна столике лежит мобильный телефон с логотипом супруга Ксении Бородиной – КурбанаОмарова. По словам артистки, это была всего лишь шутка, которую даже не онапридумала. Меж тем, в Сети тут же появились слухи о том, что Самбурскаязакрутила роман с мужем ведущей "Дома-2"."Мне казалось это весело. Он реально приезжал в Испанию, видимо, приехал туда Ксюшу позлить. Это был реально его телефон. Он хотел позлитьсупругу ненаглядную. Вот и позлил. Он как-бы засунул телефон в кадр, а все знаютего логотип", – улыбнулась Настасья.Звезда отметила, что на обвинения в вой адрес тогда смотреласквозь пальцы. "Я-то знаю, что у меня с ним ничего не было. Я знаю, что этошутка. А люди… У них там "Дом-2" начался сразу: "А, увела мужа, он, наверное,из-за нее". Люди сами версии расписывали", – отметила она.По словам Самбурской, похожая история была у нее сфутболистом Дмитрием Тарасовым. Когда спортсмен разводился с певицей ОльгойБузовой, в Интернете только об этом и говорили, поэтому артистка решила "примазаться" кскандалу. В соцсетях Настасья намекнула на свою интрижку со звездойфутбола."А с Тарасовым – это вообще юмор. Они расстались, Бузова с Тарасовым,я положила футболку в кадр, и типа я такая сплю. Футболку купили, я попросилапомощницу. Мне показалось – это смешно. Я таким образом развлекаюсь, и меня оченьразвлекает реакция людей. Это моя природа, я люблю поржать и позлиться", -отметила звезда.