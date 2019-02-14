Настасья Самбурская прокомментировала слухи о своем романе с
мужем телеведущей Ксении Бородиной. Также артистка рассказала, что знатно
повеселилась, когда футболист Дмитрий Тарасов ушел от певицы Ольги Бузовой.
Настасья Самбурская прокомментировала слухи о своем романе с
мужем телеведущей Ксении Бородиной. Также артистка рассказала, что знатно
повеселилась, когда футболист Дмитрий Тарасов ушел от певицы Ольги Бузовой.
Настасья Самбурская стала гостьей шоу "А поговорить!",
которое опубликовано на YouTube. В ходе беседы зашла речь о соцсетях артистки, которые стали
не только отличным подспорьем для ее популярности, но и источником проблем.
Артистка рассказала, что в личном Instagram часто
провоцирует поклонников, и это, можно сказать, стало ее визитной карточкой.
Однако иногда ее "шутки" вызывают слишком бурную реакцию.
Как-то звезда опубликовала
двусмысленное фото. На снимке она запечатлена сидящей в уличном кафе, а рядом
на столике лежит мобильный телефон с логотипом супруга Ксении Бородиной – Курбана
Омарова. По словам артистки, это была всего лишь шутка, которую даже не она
придумала. Меж тем, в Сети тут же появились слухи о том, что Самбурская
закрутила роман с мужем ведущей "Дома-2".
"Мне казалось это весело. Он реально приезжал в Испанию, видимо, приехал туда Ксюшу позлить. Это был реально его телефон. Он хотел позлить
супругу ненаглядную. Вот и позлил. Он как-бы засунул телефон в кадр, а все знают
его логотип", – улыбнулась Настасья.
Звезда отметила, что на обвинения в вой адрес тогда смотрела
сквозь пальцы. "Я-то знаю, что у меня с ним ничего не было. Я знаю, что это
шутка. А люди… У них там "Дом-2" начался сразу: "А, увела мужа, он, наверное,
из-за нее". Люди сами версии расписывали", – отметила она.
По словам Самбурской, похожая история была у нее с
футболистом Дмитрием Тарасовым. Когда спортсмен разводился с певицей Ольгой
Бузовой, в Интернете только об этом и говорили, поэтому артистка решила "примазаться" к
скандалу. В соцсетях Настасья намекнула на свою интрижку со звездой
футбола.
"А с Тарасовым – это вообще юмор. Они расстались, Бузова с Тарасовым,
я положила футболку в кадр, и типа я такая сплю. Футболку купили, я попросила
помощницу. Мне показалось – это смешно. Я таким образом развлекаюсь, и меня очень
развлекает реакция людей. Это моя природа, я люблю поржать и позлиться", -
отметила звезда.