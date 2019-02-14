Лондонский Челси, главному тренеру которого Маурицио Сарри грозит отставка после двух разгромных поражений в премьер-лиге Англии, стартует в весенней стадии Лиги Европы гостевым матчем против шведского Мальме. В Скандинавию итальянец привез состав из 20 футболистов.

Лондонский "Челси", главному тренеру которого Маурицио Сарри грозит отставка после двух разгромных поражений в премьер-лиге Англии, стартует в весенней стадии Лиги Европы гостевым матчем против шведского "Мальме". В Скандинавию итальянец привез состав из 20 футболистов.При этом на предматчевой пресс-конференции Сарри во-первых спросили, почему нет в составе Рубена Лофтус-Чика и Маркоса Алонсо. "У первого – проблема со спиной, — цитирует итальянского специалиста официальный сайт "Челси". – Это не самая серьезная проблема, я надеюсь, что он сыграет на Кубок Англии, но не в Лиге Европы. А с Алонсо все проще: я хочу, чтобы Маркос отдохнул".Сарри признал, что ему было сложно эти несколько дней после тяжелого поражения в воскресенье от "Манчестер Сити" (0:6), но фокус его внимания быстро переместился к еврокубку: "Играть после 0:6 всегда непросто, но мы должны выйти и должны играть хорошо, если хотим победить. Мы знаем, что будем играть против хорошей команды, они компактны, тверды в своем понимании игры и, как правило, имеют очень хорошую оборонительную фазу. Но мы хотим победить".Известно, что победитель Лиги Европы выйдет в следующий сезон в Лигу чемпионов. Сарри спросили, означают ли недавние результаты, что турнир Старого Света приобрел для него дополнительное значение. "Самое важное – ближайший матч, — сказал тренер. – А в следующий понедельник самым важным будет игра на Кубок Англии. И нам предстоит сыграть в финале Кубка лиги, так что и это будет главным"."Нам нужны краткосрочные цели. Цель в Мальме – добиться хорошего результата. В понедельник целью будет попасть в четвертьфинал, а затем выиграть Кубок лиги. Кажется очень странным говорить это после 0:6, но мы хотим победить. А потом будем определять ближайшие цели в премьер-лиге", — сказал Сарри.