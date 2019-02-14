Наставник римского футбольного клуба Лацио Симоне Индзаги накануне матча Лиги Европы, в котором его команда будет принимать Севилью, отметил, что в этой паре сложно выделить фаворита. Тем не менее, тренер лациале считает, что у его подопечных было достаточно времени, чтобы подготовиться.

Наставник римского футбольного клуба "Лацио" Симоне Индзаги накануне матча 1/16 финала Лиги Европы, в котором его команда будет принимать испанскую "Севилью", отметил, что в этой паре сложно выделить фаворита. Тем не менее, тренер "лациале" считает, что у его подопечных было достаточно времени, чтобы подготовиться."Команда в порядке, — цитирует Индзаги официальный сайт клуба из столицы Италии. – У нас было шесть дней, чтобы хорошо поработать и восстановить энергию, особенно на ментальном уровне. Настроение тоже хорошее: мы выиграли два важных матча, вышли в полуфинал Кубка Италии и надеемся на успех в домашней встрече Лиги Европы".При этом тренер "Лацио" отметил, что игра против испанцев будет и сложной, и важной: "В прошлом сезоне в матчах против "Севильи" мы были фаворитами, в этом году нет, но мы знаем, что в футболе все непредсказуемо и открыто для любого результата. Мы готовы справиться с проблемами, которые поставит соперник"."Севилья" очень техничная команда, построенная наилучшим образом, имеет очень длинную скамейку запасных, — сказал Индзаги. – Они играют очень похоже на наш футбол, в качестве модуля используют схему 3-5-2. Я уже говорил с парнями о том, что мы будем строить игру от соперника. Мы должны осознавать, что на домашней арене должны пропускать, и что общее время противостояния не 90, а 180 минут".