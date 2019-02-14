Общая масса запрещённых веществ превысила 420 граммов

Общая масса запрещённых веществ превысила 420 граммовВ Камешковском районе местного жителя подозревают в незаконном хранении и распространении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Правоохранители задержали мужчину в январе этого года. Из незаконного оборота изъяли марихуану и коноплю. Общая масса запрещённых веществ превысила 420 граммов.Расследование уголовного дела продолжается. Полицейские проводят проверку на причастность подозреваемого к иным преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.