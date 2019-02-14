Конфликты в семье вот уже несколько лет изводят актрису Лидию-Федосееву
Шукшину. Грызущиеся между собой дочери и внуки совсем не берегут с возрастом
ослабшее здоровье звезды советского кино.
Конфликты в семье вот уже несколько лет изводят актрису Лидию-Федосееву
Шукшину. Грызущиеся между собой дочери и внуки совсем не берегут с возрастом
ослабшее здоровье звезды советского кино.
Вот уже несколько недель соседи не видели Лидию Николаевну, Шукшина
не появляется дома. Как оказалось звезда загремела в больницу.
Поговаривают, что на самочувствие знаменитости повлияли проблемы,
которые буквально обрушились на нее в последние несколько месяцев. Якобы
здоровье знаменитости пошатнулось из-за стресса.
"Еще несколько дней полежу. Надо до конца себя вылечить. А
то времени нет. Все убили. Убили меня!" – говорит Федосеева-Шукшина в телефонном разговоре
с редакторами шоу "Пусть говорят" Первого канала.
СМИ уже давно пишут о непростых отношениях Лидии Николаевны с дочками. Старшая наследница актрисы от брака с Вячеславом Ворониным – Анастасия
считает, что мать отказалась от нее ради карьеры. Женщина рассказывала в одном
из интервью, что впервые увидела родительницу в возрасте пяти лет и не
поддерживала с ней отношения на протяжении длительного периода.
С младшими детьми от Василия Шукшина – Марией и Ольгой также
не все гладко. Мария отказалась принять в семью нового мужа Лидии Николаевны –
продюсера Бари Алибасова. Ольга, в свою очередь, обижена на мать из-за квартиры отца в центре Москвы. Федосеева-Шукшина отказалась
продавать свою часть апартаментов, а после и вовсе переписала долю на внучку
Анну.
Меж тем, с любимой когда-то Анечкой,
дочерью Марии Шукшиной, отношения также испорчены. Актриса подала на девушку в
суд. Звезда советского кино заявила, что внучка незаконно продала ее квартиру в центре Санкт-Петербурга. Добавим, что наследники замученной Лидии Николаевны воюют не только со свое знаменитой мамой и бабушкой, но и между собой.