Конфликты в семье вот уже несколько лет изводят актрису Лидию-Федосееву Шукшину. Грызущиеся между собой дочери и внуки совсем не берегут с возрастом ослабшее здоровье звезды советского кино.

Конфликты в семье вот уже несколько лет изводят актрису Лидию-ФедосеевуШукшину. Грызущиеся между собой дочери и внуки совсем не берегут с возрастомослабшее здоровье звезды советского кино.Вот уже несколько недель соседи не видели Лидию Николаевну, Шукшинане появляется дома. Как оказалось звезда загремела в больницу.Поговаривают, что на самочувствие знаменитости повлияли проблемы,которые буквально обрушились на нее в последние несколько месяцев. Якобыздоровье знаменитости пошатнулось из-за стресса."Еще несколько дней полежу. Надо до конца себя вылечить. Ато времени нет. Все убили. Убили меня!" – говорит Федосеева-Шукшина в телефонном разговорес редакторами шоу "Пусть говорят" Первого канала.СМИ уже давно пишут о непростых отношениях Лидии Николаевны с дочками. Старшая наследница актрисы от брака с Вячеславом Ворониным – Анастасиясчитает, что мать отказалась от нее ради карьеры. Женщина рассказывала в одномиз интервью, что впервые увидела родительницу в возрасте пяти лет и неподдерживала с ней отношения на протяжении длительного периода.С младшими детьми от Василия Шукшина – Марией и Ольгой такжене все гладко. Мария отказалась принять в семью нового мужа Лидии Николаевны –продюсера Бари Алибасова. Ольга, в свою очередь, обижена на мать из-за квартиры отца в центре Москвы. Федосеева-Шукшина отказаласьпродавать свою часть апартаментов, а после и вовсе переписала долю на внучкуАнну.Меж тем, с любимой когда-то Анечкой,дочерью Марии Шукшиной, отношения также испорчены. Актриса подала на девушку всуд. Звезда советского кино заявила, что внучка незаконно продала ее квартиру в центре Санкт-Петербурга. Добавим, что наследники замученной Лидии Николаевны воюют не только со свое знаменитой мамой и бабушкой, но и между собой.