Президентская кампания на Украине напоминает цирк: около полусотни кандидатов, один другого краше. Масла в огонь подливают заявления о российской угрозе: дескать, сам Путин готовит атаку на честные и прозрачные выборы.

Президентская кампания на Украине напоминает цирк: околополусотни кандидатов, один другого краше. Масла в огонь подливают заявления ороссийской угрозе: дескать, сам Путин готовит атаку на честные и прозрачныевыборы.Самой большой угрозой для Украины на являетсяРоссия и лично ее президент. С таким громким заявлением выступил ветеранвнешней разведки Василий Богдан. Он с чего-то решил, что Россия готовит масштабнуюкибератаку на украинские выборы.Отставной генерал рассказал журналистам о том, что российскимспецслужбам дополнительно выделено 350 миллионов долларов для проведенияинформационно-подрывной пропагандистской и диверсионно-террористическойдеятельности в Украине. Цель поставлена такая: создать зоны социальнойнапряженности в Незалежной. Также, по словам Богдана, перед выборами 31 марта готовится вброс компрометирующихматериалов на определенных политиков.Последнее утверждение вызывает улыбку: какой еще компромат вдополнении к тому, которым заполнены украинские СМИ, сможет повлиять на выборграждан перед выборами? Про Петра Порошенко и Юлию Тимошенко, к примеру,известно столько, что хватит на несколько уголовных дел.К тому же президент Украины своим решением запретил участиероссийских наблюдателей на предстоящих . Москву, к слову сказать, ужевсерьез думает – признавать или нет результаты голосования 31 марта. Заявленияоб этом сделаны на самом высоком уровне.Бредням о вмешательстве России в не верят и сами украинцы.В комментариях к статье с высказываниями генерала Богдана на сайте издания"Обозреватель" есть такие комментарии: "Що, опять кибератаки? Аони вообще заканчивались после вируса "Бухой Петя"?" – пишет ЕвгенийВоронов. А Игорь Анатольевич ставит свой диагноз политической верхушке страны:"Одна угроза на Украине – это дебилы у власти".пройдут на Украине 31 марта 2019 года, вних примут участие около 50 кандидатов. По данным соцопросов, тройка лидероввыглядит так: на первом месте актер Владимир Зеленский, вторую позицию занимаетэкс-премьер Юлия Тимошенко, третий в рейтингах – действующий президент ПетрПорошенко.