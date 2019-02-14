Президентская кампания на Украине напоминает цирк: около
полусотни кандидатов, один другого краше. Масла в огонь подливают заявления о
российской угрозе: дескать, сам Путин готовит атаку на честные и прозрачные
выборы.
Президентская кампания на Украине напоминает цирк: около
полусотни кандидатов, один другого краше. Масла в огонь подливают заявления о
российской угрозе: дескать, сам Путин готовит атаку на честные и прозрачные
выборы.
Самой большой угрозой для Украины на является
Россия и лично ее президент. С таким громким заявлением выступил ветеран
внешней разведки Василий Богдан. Он с чего-то решил, что Россия готовит масштабную
кибератаку на украинские выборы.
Отставной генерал рассказал журналистам о том, что российским
спецслужбам дополнительно выделено 350 миллионов долларов для проведения
информационно-подрывной пропагандистской и диверсионно-террористической
деятельности в Украине. Цель поставлена такая: создать зоны социальной
напряженности в Незалежной. Также, по словам Богдана, перед выборами 31 марта готовится вброс компрометирующих
материалов на определенных политиков.
Последнее утверждение вызывает улыбку: какой еще компромат в
дополнении к тому, которым заполнены украинские СМИ, сможет повлиять на выбор
граждан перед выборами? Про Петра Порошенко и Юлию Тимошенко, к примеру,
известно столько, что хватит на несколько уголовных дел.
К тому же президент Украины своим решением запретил участие
российских наблюдателей на предстоящих . Москву, к слову сказать, уже
всерьез думает – признавать или нет результаты голосования 31 марта. Заявления
об этом сделаны на самом высоком уровне.
Бредням о вмешательстве России в не верят и сами украинцы.
В комментариях к статье с высказываниями генерала Богдана на сайте издания
"Обозреватель" есть такие комментарии: "Що, опять кибератаки? А
они вообще заканчивались после вируса "Бухой Петя"?" – пишет Евгений
Воронов. А Игорь Анатольевич ставит свой диагноз политической верхушке страны:
"Одна угроза на Украине – это дебилы у власти".
пройдут на Украине 31 марта 2019 года, в
них примут участие около 50 кандидатов. По данным соцопросов, тройка лидеров
выглядит так: на первом месте актер Владимир Зеленский, вторую позицию занимает
экс-премьер Юлия Тимошенко, третий в рейтингах – действующий президент Петр
Порошенко.