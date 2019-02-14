Разгневанные украинцы звонят на телевидение с требованием
прекратить транслировать страшилки про Россию. Каждый день с телеэкранов
Незалежной из уст экспертов и политиков рекою льется ложь на тему Путин нападет.
Разгневанные украинцы звонят на телевидение с требованием
прекратить транслировать страшилки про Россию. Каждый день с телеэкранов
Незалежной из уст экспертов и политиков рекою льется ложь на тему "Путин нападет".
В эфир телеканала "Киев" позвонил возмущенный зритель и призвал
прекратить сеять панику в обществе. Мужчина напомнил, что кроме пресловутой
российской угрозы, есть и нищая Украина, и пытающиеся влезть в ее внутренние
дела Америка.
"Что вы пугаете народ этим "Путин нападет, Путин нападет".
Нужна ему Украина с такими войсками, где народ содержит армию, а не
государство. Это раз. А во-вторых, какого черта лезет Америка за 13 тысяч
километров сюда в Украину?", – сказал зритель, представившийся Михаилом из
Винницкой области. Ведущий резко прервал звонок и не дал Михаилу договорить.
Заявления о том, что Россия готовит атаку на честные и
прозрачные украинские выборы, звучат в Незалежной все чаще и чаще. С громким
заявлением о том, что самой большой угрозой для Украины является Россия и лично
ее президент, выступил ветеран внешней разведки Василий Богдан. Он с чего-то
решил, что Россия готовит масштабную кибератаку на украинские выборы.
Отставной генерал рассказывал сказки о том, что российским
спецслужбам выделено 350 миллионов долларов для проведения
информационно-подрывной пропагандистской и диверсионно-террористической
деятельности на Украине.
Цель якобы поставлена такая: создать зоны социальной
напряженности в Незалежной. Также, по словам Богдана, перед выборами 31 марта
готовится вброс компрометирующих материалов на ключевых фигур президентской
кампании.