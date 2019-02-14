Разгневанные украинцы звонят на телевидение с требованием прекратить транслировать страшилки про Россию. Каждый день с телеэкранов Незалежной из уст экспертов и политиков рекою льется ложь на тему Путин нападет.

Разгневанные украинцы звонят на телевидение с требованиемпрекратить транслировать страшилки про Россию. Каждый день с телеэкрановНезалежной из уст экспертов и политиков рекою льется ложь на тему "Путин нападет".В эфир телеканала "Киев" позвонил возмущенный зритель и призвалпрекратить сеять панику в обществе. Мужчина напомнил, что кроме пресловутойроссийской угрозы, есть и нищая Украина, и пытающиеся влезть в ее внутренниедела Америка."Что вы пугаете народ этим "Путин нападет, Путин нападет".Нужна ему Украина с такими войсками, где народ содержит армию, а негосударство. Это раз. А во-вторых, какого черта лезет Америка за 13 тысячкилометров сюда в Украину?", – сказал зритель, представившийся Михаилом изВинницкой области. Ведущий резко прервал звонок и не дал Михаилу договорить.Заявления о том, что Россия готовит атаку на честные ипрозрачные украинские выборы, звучат в Незалежной все чаще и чаще. С громкимзаявлением о том, что самой большой угрозой для Украины является Россия и личноее президент, выступил ветеран внешней разведки Василий Богдан. Он с чего-торешил, что Россия готовит масштабную кибератаку на украинские выборы.Отставной генерал рассказывал сказки о том, что российскимспецслужбам выделено 350 миллионов долларов для проведенияинформационно-подрывной пропагандистской и диверсионно-террористическойдеятельности на Украине.Цель якобы поставлена такая: создать зоны социальнойнапряженности в Незалежной. Также, по словам Богдана, перед выборами 31 мартаготовится вброс компрометирующих материалов на ключевых фигур президентскойкампании.