Земля, а вместе с ней и человечество, погибнет в мощной
солнечной вспышке. Конец света близок – к такому выводу пришли астрофизики на основании наблюдений
за поведением похожих на Солнце звезд.
Земля, а вместе с ней и человечество, погибнет в мощной
солнечной вспышке. Конец света близок – к такому выводу пришли астрофизики на основании наблюдений
за поведением похожих на Солнце звезд.
Репетицию по сценарию , уготованному Земле,
ученые наблюдали в 2016 году. Тогда была зафиксирована вспышка на звезде JW 566
в созвездии Ориона – это в 1500 световых годах от Земли. Как подсчитали в
группе астрофизика Стива Мейерса, которая работает в Восточно-азиатской
обсерватории на Гавайских островах, этот выброс вещества был в 10 миллиардов
раз мощнее типичных солнечных вспышек.
А недавно локальный конец света разыгрался гораздо ближе к
нашей планете, всего в 60 световых годах. Космический аппарат Swift Mission зафиксировал
вспышку и корональный выброс на звезде в системе DG Canum Venaticorum.
Исторгнутое вещество было нагрето до 200 миллионов градусов Цельсия, а сама
вспышка была в 10 тысяч раз мощнее самой сильной вспышки, когда-либо
наблюдавшейся на Солнце.
Если у этой звезды была обитаемая планета, то на ней
наступил . Причем, отмечают ученые, в этом случае полыхнул красный
карлик – звезда, размер которой значительно уступает солнечному. Следовательно,
от Солнца можно ожидать вспышки и помощнее.
По данным исследователей, которые изучили срезы древних
кедров и дубов, росших в Европе, супер-мега вспышка на Солнце произошла в 775
году. А осенью 1859 года произошло так называемое каррингтоновское событие – по
имени английского астронома Ричарда Каррингтона, который первый заметил
солнечные пятна. Последовавшая вспышка выжгла телеграф, из аппаратов сыпались
искры, жаля телеграфистов и поджигая бумагу. Все ждали .
Похожих событий, ведущих к концу света, и ожидают ученые в скором времени. Специалисты
НАСА считают, что супер-мега вспышка наведет в электромагнитном поле Земли
постоянный ток такой силы, что он буквально сожжет электрические сети. В первую
очередь сгорят трансформаторные подстанции, и планета погрузится во тьму, пишет
"Комсомольская правда". Но это еще оптимистичный сценарий. В другом варианте конец света неминуем: сгорят
не трансформаторные подстанции, а вся планета.