Земля, а вместе с ней и человечество, погибнет в мощной солнечной вспышке. Конец света близок – к такому выводу пришли астрофизики на основании наблюдений за поведением похожих на Солнце звезд.

Земля, а вместе с ней и человечество, погибнет в мощнойсолнечной вспышке. Конец света близок – к такому выводу пришли астрофизики на основании наблюденийза поведением похожих на Солнце звезд.Репетицию по сценарию , уготованному Земле,ученые наблюдали в 2016 году. Тогда была зафиксирована вспышка на звезде JW 566в созвездии Ориона – это в 1500 световых годах от Земли. Как подсчитали вгруппе астрофизика Стива Мейерса, которая работает в Восточно-азиатскойобсерватории на Гавайских островах, этот выброс вещества был в 10 миллиардовраз мощнее типичных солнечных вспышек.А недавно локальный конец света разыгрался гораздо ближе кнашей планете, всего в 60 световых годах. Космический аппарат Swift Mission зафиксировалвспышку и корональный выброс на звезде в системе DG Canum Venaticorum.Исторгнутое вещество было нагрето до 200 миллионов градусов Цельсия, а самавспышка была в 10 тысяч раз мощнее самой сильной вспышки, когда-либонаблюдавшейся на Солнце.Если у этой звезды была обитаемая планета, то на нейнаступил . Причем, отмечают ученые, в этом случае полыхнул красныйкарлик – звезда, размер которой значительно уступает солнечному. Следовательно,от Солнца можно ожидать вспышки и помощнее.По данным исследователей, которые изучили срезы древнихкедров и дубов, росших в Европе, супер-мега вспышка на Солнце произошла в 775году. А осенью 1859 года произошло так называемое каррингтоновское событие – поимени английского астронома Ричарда Каррингтона, который первый заметилсолнечные пятна. Последовавшая вспышка выжгла телеграф, из аппаратов сыпалисьискры, жаля телеграфистов и поджигая бумагу. Все ждали .Похожих событий, ведущих к концу света, и ожидают ученые в скором времени. СпециалистыНАСА считают, что супер-мега вспышка наведет в электромагнитном поле Землипостоянный ток такой силы, что он буквально сожжет электрические сети. В первуюочередь сгорят трансформаторные подстанции, и планета погрузится во тьму, пишет"Комсомольская правда". Но это еще оптимистичный сценарий. В другом варианте конец света неминуем: сгорятне трансформаторные подстанции, а вся планета.