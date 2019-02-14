В Казани задержали водителя, который зажал руку инспектора ДПС, протащил его несколько метров, а после сбежал с места. Один из его попутчиков тоже попытался скрыться, но был сбит машиной. Камера регистратора запечатлела две аварии.

В Казани задержали водителя, который зажал руку инспектора ДПС, протащил его несколько метров, а после сбежал с места. Один из его попутчиков тоже попытался скрыться, но был сбит машиной. Камера регистратора запечатлела две аварии.Chevrolet Cobalt инспекторы остановили на углу улицы Восстания и проспекта Ибрагимова, но до проверки документов дело не дошло: водитель тронулся с места в надежде скрыться, но полицейский успел схватиться за руль и не отпускал нарушителя. Легковушка на скорости вошла в поворот и врезалась в другую машину на встречной полосе, страж порядка после столкновения оказался на асфальте с поврежденным коленом.Водитель пустился в бега, его примеру попытался последовать и находившийся на заднем сидении пассажир, но его тут же сбила машина — на глазах инспектора и двоих попутчиков.Виновника аварии задержали через несколько часов, им оказался 32-летний местный житель Рустам Гильфанов.