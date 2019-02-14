Похищенное имущество изъято.

7 февраля в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» обратилась местная жительница. Девушка сообщила, что у нее был похищен мобильный телефон.Полицейским потерпевшая пояснила, что находилась со своей знакомой в одном из городских кафе. На непродолжительное время она отвлеклась, оставив свой мобильный телефон на столике, а спустя несколько минут заметила, что гаджет пропал. Сумма ущерба составила 25 000 рублей.В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных и специальных технических мероприятий менее, чем за сутки оперативники установили и задержали подозреваемого в краже, безработного 26-летнего местного жителя.Свою вину задержанный признал, пояснив, что видел, как владелица телефона периодически оставляла его без присмотра и в один из таких моментов решил его похитить, планируя в дальнейшем оставить его для личного пользования.В настоящее время в отношении подозреваемого следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).Похищенное имущество изъято.Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.