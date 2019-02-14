Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей

Сумма ущерба составила 25 тысяч рублейВ начале февраля в дежурную часть полиции в Гусь-Хрустальном обратилась местная жительница. У девушки украли мобильный телефон, сообщает пресс-служба регионального УМВД.Правоохранителям она рассказала, что зашла с подругой в одно городских кафе. В какой-то момент девушка отвлеклась, оставив смартфон на столике, а спустя несколько минут заметила, что гаджет пропал. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.Менее, чем за сутки оперативники задержали подозреваемого - безработного 26-летнего местного жителя. Мужчина во всем признался, пояснив, что видел, как девушка периодически оставляла телефон без присмотра и в один из таких моментов решил его украсть.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Расследование уголовного дела продолжается.