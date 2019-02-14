Накануне матча Лиги Европы между киевским Динамо и германским Айнтрахтом в Киеве произошел инцидент. Болельщики гостей подверглись нападению со стороны неизвестных.
Накануне матча Лиги Европы между киевским "Динамо" и германским "Айнтрахтом" в Киеве произошел инцидент. Болельщики гостей подверглись нападению со стороны неизвестных.
В среду вечером группа болельщиков "Айнтрахта" отдыхала в пабе недалеко от Крещатика. Около 22.30 в заведение ворвались неизвестные и стали избивать гостей из Германии. На помощь соотечественникам поспешили другие болельщики "Айнтрахта", которым удалось отбить нападение.
В результате драки повреждение разной степени тяжести получили пятеро немецких болельщиков. От госпитализации все пятеро отказались.