Накануне матча Лиги Европы между киевским Динамо и германским Айнтрахтом в Киеве произошел инцидент. Болельщики гостей подверглись нападению со стороны неизвестных.

Накануне матча Лиги Европы между киевским "Динамо" и германским "Айнтрахтом" в Киеве произошел инцидент. Болельщики гостей подверглись нападению со стороны неизвестных.В среду вечером группа болельщиков "Айнтрахта" отдыхала в пабе недалеко от Крещатика. Около 22.30 в заведение ворвались неизвестные и стали избивать гостей из Германии. На помощь соотечественникам поспешили другие болельщики "Айнтрахта", которым удалось отбить нападение.В результате драки повреждение разной степени тяжести получили пятеро немецких болельщиков. От госпитализации все пятеро отказались.