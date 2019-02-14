Прокуратура провела проверку в трех образовательных учреждениях

Прокуратура провела проверку в трех образовательных учрежденияхПрокуратура провела проверку пожарной безопасности в колледжах Мурома. Специалисты ведомства выявили множество нарушений в Муромском педагогическом колледже, Муромском колледже радиоэлектронного приборостроения и Муромском промышленно-гуманитарном колледже.Так, например, у сотрудников общежития педагогического колледжа не оказалось достаточного количеством средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от токсичных продуктов горения, а у имевшихся давно истёк срок годности. Запоры на дверях эвакуационных выходов из одного из корпусов педагогического колледжа нельзя открыть изнутри без ключа. Мебель и горючие материалы хранили на путях эвакуации. И это только часть того, что не понравилось проверяющим.В Муромском колледже радиоэлектронного приборостроения и промышленно-гуманитарном колледже горючих предметов и материалов хранили на путях эвакуации, не было знаков пожарной безопасности.Руководству колледжей внесены представления, все нарушения устранили, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.