14.02.2019

2019-02-14 19:51:00

В Красноярске под завалами обрушившегося дома нашли труп

В Красноярске на месте обрушения дома под завалами обнаружили тело женщины. Уточняется, что взрыв бытового газа случился в частном коттедже.



Спасатели эвакуировали из здания 12 человек, из них двое детей. Ранее стало известно, что в результате происшествия дом частично обрушился, передает "".