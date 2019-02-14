Встречи в неформальной обстановке – традиция, которая существует во всех коллективах – в том числе и в администрации президента. В Кремле оценили видео с веселящимися в самолете бывшими членами правительства.

Встречи в неформальной обстановке – традиция, котораясуществует во всех коллективах – в том числе и в администрации президента. ВКремле оценили видео с веселящимися в самолете бывшими членами правительства.Если соблюдаются определенные правила, то в неформальныхвстречах нет ничего зазорного, считает пресс-секретарь президента России.Дмитрий прокомментировал появившийся в Сети ролик, снятый на бортучастного самолета."Безусловно, есть. Ничего в этом нет зазорного.Главное, при этом не нарушать никаких правил", – ответил на вопросжурналистов.Кадры, о которых шла речь, были сняты на борту частногосамолета, принадлежащего бывшему пресс-секретарю Дмитрия Медведева НатальеТимаковой. Компанию ей составили экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев,бывший вице-премьер Аркадий Дворкович и глава протокола правительства МаринаЕнтальцева.Веселые чиновники поднимают тост "за аграрное лобби"и распевают песню Надежды Кадышевой. Как сообщалось, действие происходиловесной 2018 года – тогда его участники были действующими сотрудниками правительства.Дмитрий признался, что не представляет, как ролик могпросочиться в Сеть. Хотя, по мнению пресс-секретаря, это неважно. Да и не относится, по мнению Пескова, этот вопрос к компетенции президентской администрации, передает радиостанция "ГоворитМосква".