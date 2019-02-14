Встречи в неформальной обстановке – традиция, которая
существует во всех коллективах – в том числе и в администрации президента. В
Кремле оценили видео с веселящимися в самолете бывшими членами правительства.
Встречи в неформальной обстановке – традиция, которая
существует во всех коллективах – в том числе и в администрации президента. В
Кремле оценили видео с веселящимися в самолете бывшими членами правительства.
Если соблюдаются определенные правила, то в неформальных
встречах нет ничего зазорного, считает пресс-секретарь президента России.
Дмитрий прокомментировал появившийся в Сети ролик, снятый на борту
частного самолета.
"Безусловно, есть. Ничего в этом нет зазорного.
Главное, при этом не нарушать никаких правил", – ответил на вопрос
журналистов.
Кадры, о которых шла речь, были сняты на борту частного
самолета, принадлежащего бывшему пресс-секретарю Дмитрия Медведева Наталье
Тимаковой. Компанию ей составили экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев,
бывший вице-премьер Аркадий Дворкович и глава протокола правительства Марина
Ентальцева.
Веселые чиновники поднимают тост "за аграрное лобби"
и распевают песню Надежды Кадышевой. Как сообщалось, действие происходило
весной 2018 года – тогда его участники были действующими сотрудниками правительства.
Дмитрий признался, что не представляет, как ролик мог
просочиться в Сеть. Хотя, по мнению пресс-секретаря, это неважно. Да и не относится, по мнению Пескова, этот вопрос к компетенции президентской администрации, передает радиостанция "Говорит
Москва".