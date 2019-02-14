Огонь тушили 20 спасателей

Огонь тушили 20 спасателейВо Владимире произошел крупный пожар. Ночью 14 февраля на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании в доме на улице Михайловской. На место незамедлительно выехали спасатели.Огонь уничтожил 150 квадратных метров. В происшествии пострадал человек. О его состоянии пока ничего не уточняется.Последствия пожара ликвидировали 20 огнеборцев на 6 спецмашинах.