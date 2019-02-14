14.02.2019

2019-02-14 11:05:53

В Москве в туалете МИД нашли мертвого мужчину

В туалете на 19-м этаже здания Министерства иностранных дел России в Москве было обнаружено тело мужчины, передает telegram-канал 112. Сообщается, что погибший – сотрудник внешнеполитического ведомства. По предварительным данным, обстоятельства его смерти не носят криминального характера. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.