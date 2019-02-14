14.02.2019

2019-02-14 13:50:52

В Петербурге воришку из закусочной поймали спустя две недели

В Санкт-Петербурге задержали 17-летнего молодого человека по подозрению в краже у посетителя ресторана быстрого питания на Выборгской набережной, передает . Само преступление произошло еще 31 января. Добычей злоумышленника стали четыре тысячи 389 рублей. В ходе розыска был задержан подросток. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Кража".