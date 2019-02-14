Умный наручный браслет для часовых разработан российской компанией Стрелец. Устройство одновременно отслеживает местоположение бойца, контролирует его физическое состояние, определяет, ходит человек по намеченному маршруту или стоит на месте, и передает все эти данные начальнику караула.

Умный наручный браслет для часовых разработан российской компанией "Стрелец". Устройство одновременно отслеживает местоположение бойца, контролирует его физическое состояние, определяет, ходит человек по намеченному маршруту или стоит на месте, и передает все эти данные начальнику караула, сообщает агентство ТАСС.Как и все армейское оборудование, браслет очень сложно испортить: разбить или сломать. Заряда батареи хватает на 12 часов, то есть примерно на целых шесть смен, так как в среднем часовой находится на посту около двух часов. Диапазон рабочих температур, как и полагается: от +50 до -40 градусов по Цельсию.Разработчики рассказали журналистам, что поначалу солдаты с подозрением отнеслись к браслетам, презрительно называли их "ошейниками". Однако они быстро изменили свое мнение, когда поняли, что где-нибудь в горячей точке, на отдаленном посту часовой все равно постоянно находится под присмотром. Даже если противник сможет "по-тихому" вывести его из строя – помощь все равно придет.