Это поможет в борьбе с коррупцией

Это поможет в борьбе с коррупциейНа заседании комитета по бюджетной и налоговой политике депутаты ЗакСобрания Владимирской области обсудили изменения в закон о Счётной палате.Депутаты решили ввести ограничения к назначению на должности сотрудников Счётной палаты специалистов, если они родственники председателя ЗС, губернатора, руководителя органов исполнительной власти, а также с руководителя судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории региона.«Это антикоррупционная мера. Теперь родственные связи между сотрудниками Счётной палаты и рядом должностных лиц Владимирской области исключены», - сказал председатель комитета по бюджетной и налоговой политике ЗакСобарния Михаил Максюков.