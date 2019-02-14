В период проведения чемпионата состоялось более 20 игр...

Ежегодный чемпионат проходил в течение нескольких дней. В состязаниях принимали участие более 200 сотрудников в составе 25 команд подразделений столичной полиции.В период проведения чемпионата состоялось более 20 игр. Зрелищный, красивый волейбол, накал бескомпромиссной борьбы царил в спортивном комплексе Главного управления МВД России по г. Москве. В первые дни соревнований были определены команды, вышедшие в полуфинал, которые разыграли призовые места.Сыгранность, командный дух и высокая техничность игроков команды ЦОРИ ГУ МВД России по г. Москве не оставила шансов соперникам, победителям вручили завоеванный кубок. Второе место завоевали представители УРЛС ГУ МВД России по г. Москве. Замкнули тройку финалистов игроки команды ЦПП ГУ МВД России по г. Москве.Участники чемпионата продемонстрировали высокий уровень подготовки и слаженности действий игроков. А также после награждения руководители столичной полиции выразили благодарность тренерам, судейскому корпусу, которые вносят большой вклад в развитие и популяризацию данного вида спорта.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве