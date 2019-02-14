Сегодня в городе Стрежевой на пешеходном переходе была сбита школьница. Девочка резко выбежала перед автомобилем и попала под его колеса. Пострадавшую увезли в больницу.

В Томской области на "зебре" была сбита школьница. Девочка резко выбежала перед автомобилем и попала под его колеса.Инцидент произошел сегодня, 14 февраля, в городе Стрежевой на нерегулируемом пешеходном переходе. После аварии школьницу отвезли в больницу.Официальная информация о состоянии пострадавшей не поступала, однако в социальных сетях очевидцы пишут, что девочка находится в состоянии комы.