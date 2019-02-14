С воспоминаниями о мужестве и героизме, проявленных при исполнении служебных обязанностей, выступили ветераны ОВД - участники афганских событий.

В преддверии 30-летия со дня вывода советских войск из Афганистана в УМВД России по Владимирской области состоялось торжественное мероприятие в честь сотрудников органов внутренних дел, исполнявших служебный и воинский долг за пределами Отечества.В мероприятии приняли участие руководство и личный состав УМВД России по Владимирской области, ветераны органов внутренних дел, участники боевых действий в Афганистане, родственники погибших сотрудников.Открывая мероприятие, начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Василий Кукушкин поздравил сотрудников органов внутренних дел Владимирской области, с честью выполнивших служебный долг в Афганистане, с этой знаменательной датой, пожелал здоровья, долголетия и мирной жизни.Председатель региональной организации участников боевых действий полковник внутренней службы в запасе Александр Степанов в своем выступлении рассказал про работу советников представительства МВД СССР, которые продолжали оставаться на территории Афганистана еще целых два года после вывода советстких войск с территории страны.Обращаясь к собравшимся, участник афганской войны подполковник милиции в запасе Сергей Горбунов, командовавший парашютно-десантным взводом и за годы службы совершивший более тысячи прыжков с парашютом, рассказал о том, сколько усилий пришлось предпринять советским войскам, прежде чем добраться до Моста Дружбы, фотография с которого сейчас служит иллюстрацией к афганским событиям.Воспоминаниями о тяготах службы на чужой земле, мужестве и героизме, проявленных братьями по оружию при исполнении служебных обязанностей, поделился первый командир отряда специального назначения «Кобальт» генерал-майор милиции в запасе Юрий Сергеевич Астахов.В ходе мероприятия ветеранам вручили юбилейные медали, медали Российского Совета ветеранов ОВД и ВВ «За активную работу по патриотическому воспитанию», а также почетные грамоты.Присуствующие почтили память погибших минутой молчания.Торжественное мероприятие завершилось концертной программой, подготовленной культурным центром регионального УМВД.