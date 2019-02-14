Толщу снега не выдержал участок кровли площадью 345 квадратных метров

Толщу снега не выдержал участок кровли площадью 345 квадратных метровВ Вязниках произошло серьезное происшествие, которое могло обернуться трагедией. Ночью 14 февраля жители одного из домов по улице Металлистов проснулись от сильного грохота. Люди выбежали на улицу и увидели, что часть кровли обвалилась, рассказывают наши .На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели и представители администрации. Выяснилось, что обрушился участок кровли площадью 345 квадратных метров. Крыша здания не выдержала из-за скопления снега. К счастью, никто не пострадал.Кровля упала на железнобетонное перекрытие чердака. В районной администрации заверили, что повреждения не опасны для жителей верхнего этажа.Сейчас коммунальщики расчищают оставшуюся части крыши от снега и разбирают завалы на чердаке. В происшествии будут разбираться компетентные органы.