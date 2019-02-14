Толщу снега не выдержал участок кровли площадью 345 квадратных метров
Толщу снега не выдержал участок кровли площадью 345 квадратных метров
В Вязниках произошло серьезное происшествие, которое могло обернуться трагедией. Ночью 14 февраля жители одного из домов по улице Металлистов проснулись от сильного грохота. Люди выбежали на улицу и увидели, что часть кровли обвалилась, рассказывают наши .
На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели и представители администрации. Выяснилось, что обрушился участок кровли площадью 345 квадратных метров. Крыша здания не выдержала из-за скопления снега. К счастью, никто не пострадал.
Кровля упала на железнобетонное перекрытие чердака. В районной администрации заверили, что повреждения не опасны для жителей верхнего этажа.
Сейчас коммунальщики расчищают оставшуюся части крыши от снега и разбирают завалы на чердаке. В происшествии будут разбираться компетентные органы.