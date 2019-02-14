Соттрудники ОМВД России по району Крылатское г. Москвы и житель района спасли молодого человека от необдуманного поступка...

Участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Крылатское г. Москвы при содействии жителя района спасли молодого человека от необдуманного поступка.В полицию поступило сообщение о том, что на перилах балкона десятого этажа многоквартирного дома на Осеннем бульваре сидит мужчина, что может угрожать его жизни. Незамедлительно по указанному адресу выехали сотрудники полиции.Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Крылатское г. Москвы лейтенант полиции Андрей Лоскутов оперативно разработал план по спасению и предотвращению трагического финала. Содействие полицейским оказал сосед с нижнего этажа Марат Панов. По просьбе участкового он вышел на балкон, отвлек внимание мужчины, находившегося в тяжелом эмоциональном состоянии, и предложил ему встретится на лестничной площадке. Когда молодой человек открыл входную дверь чтобы выйти, сотрудники полиции смогли с ним поговорить и остановить от необдуманных действий.Благодаря грамотной оценке сложившейся ситуации, слаженным профессиональным и решительным действиям участкового уполномоченного полиции лейтенанта полиции Андрея Лоскутова, недавно прибывшего на службу в ОМВД России по району Крылатское в службу участковых Александра Семенова, инспектора мобильного взвода отдельной роты ППСП ОМВД России по району Крылатское Евгения Чернецкого, и, конечно, при содействии неравнодушного жителя Марата Панова, жизнь мужчины была спасена.В настоящий момент мужчине оказывают психологическую поддержку прибывшая бригада медицинских работников.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93