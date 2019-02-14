Украинская журналистка Янина Соколовская своими лживыми
заявлениями вызвала бурю возмущения в Сети. Пользователи призывают все российские
телеканалы избавить эфир от подобных экспертов.
Украинская журналистка Янина Соколовская своими лживыми
заявлениями вызвала бурю возмущения в Сети. Пользователи призывают все российские
телеканалы избавить эфир от подобных "экспертов".
Действия политолога и
ведущего программы "Кто против?" Сергея Михеева, выгнавшего
Соколовскую из студии, одобрили большинство комментаторов. В то же время, они с
горечью отмечают, что настоящего "изгнания" украинской журналистки с
российских телеканалов так и не случилось.
"Переключив на Первый, тут же увидела эту ядовитую жабу
там... Зачем их оставляют, пригревают другие каналы? И если выгонять, то так,
как это сделал Норкин на НТВ", – пишут пользователи.
Ведущий программы "Кто против?" Сергей Михеев
удалил из студии после того, как та заявила, что трагедия в
одесском Доме профсоюзов произошла не по вине украинских радикалов, а из-за "российского
спецназа". "Смиритесь с фактами. По данным следствия, в Одессу зашел
российский спецназ из Приднестровья", – сказала журналистка.
На призывы успокоиться Соколовская не реагировала, вдобавок
позволила себе вызывающие реплики в адрес оппонентов и ведущих передачи. Михеев
показал "эксперту" красную карточку, напоминает .
Реакция россиян на чудовищную ложь была ожидаема. "Этим
поганым янинам язык надо подрезать и гнать с нашей территории", "Не
гнать, а судить за пропагандистское сопровождение неонацизма и
бандеровщины", "Клоунесса! Осталось сказать еще, что они сами себя
сожгли...", – возмутились в соцсетях.
Сергей Михеев позже объяснил свое решение. Политолог
отметил, что стиль поведения, продемонстрированный к сожалению,
характерен для большинства экспертов с Украины. Однако никто из них не ведет
себя так по-хамски.
"С Первого канала ее не выгнали, а я выгнал. В моей
программе она больше не появится. Она мне на фиг не нужна. Слова Соколовской об
Одессе слились с ее хамским поведением в единое целое, что показалось мне
неприемлемым, и я ее удалил с площадки, – цитирует Михеева . Политолог
подчеркнул, что судьба Соколовской уготована всем экспертам, которые будут
вести себя так же неадекватно.