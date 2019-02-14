Украинская журналистка Янина Соколовская своими лживыми заявлениями вызвала бурю возмущения в Сети. Пользователи призывают все российские телеканалы избавить эфир от подобных экспертов.

Украинская журналистка Янина Соколовская своими лживымизаявлениями вызвала бурю возмущения в Сети. Пользователи призывают все российскиетелеканалы избавить эфир от подобных "экспертов".Действия политолога иведущего программы "Кто против?" Сергея Михеева, выгнавшегоСоколовскую из студии, одобрили большинство комментаторов. В то же время, они сгоречью отмечают, что настоящего "изгнания" украинской журналистки сроссийских телеканалов так и не случилось."Переключив на Первый, тут же увидела эту ядовитую жабутам... Зачем их оставляют, пригревают другие каналы? И если выгонять, то так,как это сделал Норкин на НТВ", – пишут пользователи.Ведущий программы "Кто против?" Сергей Михеевудалил из студии после того, как та заявила, что трагедия водесском Доме профсоюзов произошла не по вине украинских радикалов, а из-за "российскогоспецназа". "Смиритесь с фактами. По данным следствия, в Одессу зашелроссийский спецназ из Приднестровья", – сказала журналистка.На призывы успокоиться Соколовская не реагировала, вдобавокпозволила себе вызывающие реплики в адрес оппонентов и ведущих передачи. Михеевпоказал "эксперту" красную карточку, напоминает .Реакция россиян на чудовищную ложь была ожидаема. "Этимпоганым янинам язык надо подрезать и гнать с нашей территории", "Негнать, а судить за пропагандистское сопровождение неонацизма ибандеровщины", "Клоунесса! Осталось сказать еще, что они сами себясожгли...", – возмутились в соцсетях.Сергей Михеев позже объяснил свое решение. Политологотметил, что стиль поведения, продемонстрированный к сожалению,характерен для большинства экспертов с Украины. Однако никто из них не ведетсебя так по-хамски."С Первого канала ее не выгнали, а я выгнал. В моейпрограмме она больше не появится. Она мне на фиг не нужна. Слова Соколовской обОдессе слились с ее хамским поведением в единое целое, что показалось мненеприемлемым, и я ее удалил с площадки, – цитирует Михеева . Политологподчеркнул, что судьба Соколовской уготована всем экспертам, которые будутвести себя так же неадекватно.