На предстоящих выборах в Московскую городскую думу необходимо провести эксперимент по электронному голосованию. Об этом в своем телеграм-канале написал главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов.

Напредстоящих выборах в Московскую городскую думу необходимо провестиэксперимент по электронному голосованию. Об этом в своем написал главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" АлексейВенедиктов.Поего словам, возможное электронное голосование на выборах в столичныйпарламент должно пройти через широкое общественное обсуждение. В этомгоду его нужно провести в порядке эксперимента, уверен журналист."В одном округе по выбору, сохраняя возможность голосовать или электронно, или, как прежде, бумажным бюллетенем", – пояснил Венедиктов.Журналистполагает, что для проведения электронного голосования потребуетсяизменить федеральные и городские законы. Кроме того, нужны консультациисо специалистами по кибербезопасности, подчеркнул главред "Эха Москвы".Венедиктовуверен, что прежде, чем принимать решение по электронному голосованию,необходимо провести консультации с как можно большим количествомполитических сил, собирающихся идти на выборы: с партиями, движениями иассоциациями.Журналистдобавил, что голосование в эфире возглавляемой им радиостанции "хотя инепрезентативное", но все же показало, что 83% выступили за проведениеэксперимента. На сайте "Эха" за электронное голосование также выступилобольшинство – 59%, около трети инициативу отвергли, а еще 11% – неопределились.Стоитотметить, что в сегодняшней российской нормативной базе уже естьпонятие "электронное голосование". Проблема в том, что оно регулируетлишь использование комплекса для электронного голосования вместобумажного документа. Такой вид голосования назначает региональныйизбирком по поручению Центральной избирательной комиссии.Выборыв Московскую городскую думу состоятся 9 сентября в единый деньголосования. Депутатов будут избирать исключительно по одномандатнымокругам, партийных списков не предусмотрено.