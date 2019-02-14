На
предстоящих выборах в Московскую городскую думу необходимо провести
эксперимент по электронному голосованию. Об этом в своем телеграм-канале написал главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей
Венедиктов.
На
предстоящих выборах в Московскую городскую думу необходимо провести
эксперимент по электронному голосованию. Об этом в своем написал главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей
Венедиктов.
По
его словам, возможное электронное голосование на выборах в столичный
парламент должно пройти через широкое общественное обсуждение. В этом
году его нужно провести в порядке эксперимента, уверен журналист.
"В одном округе по выбору, сохраняя возможность голосовать или электронно, или, как прежде, бумажным бюллетенем", – пояснил Венедиктов.
Журналист
полагает, что для проведения электронного голосования потребуется
изменить федеральные и городские законы. Кроме того, нужны консультации
со специалистами по кибербезопасности, подчеркнул главред "Эха Москвы".
Венедиктов
уверен, что прежде, чем принимать решение по электронному голосованию,
необходимо провести консультации с как можно большим количеством
политических сил, собирающихся идти на выборы: с партиями, движениями и
ассоциациями.
Журналист
добавил, что голосование в эфире возглавляемой им радиостанции "хотя и
непрезентативное", но все же показало, что 83% выступили за проведение
эксперимента. На сайте "Эха" за электронное голосование также выступило
большинство – 59%, около трети инициативу отвергли, а еще 11% – не
определились.
Стоит
отметить, что в сегодняшней российской нормативной базе уже есть
понятие "электронное голосование". Проблема в том, что оно регулирует
лишь использование комплекса для электронного голосования вместо
бумажного документа. Такой вид голосования назначает региональный
избирком по поручению Центральной избирательной комиссии.
Выборы
в Московскую городскую думу состоятся 9 сентября в единый день
голосования. Депутатов будут избирать исключительно по одномандатным
округам, партийных списков не предусмотрено.