Россия заняла третье место в мире по размеру киберспортивной аудитории. Об этом, а также о том, почему издатели буквально бунтуют против нового новостного сервиса Apple по подписке расскажет программа Вести.net.

Россия заняла третье место в мире по размеру киберспортивной аудитории. Эксперты компании NewZoo, которая занимается игровой аналитикой, представили отчет по итогам 2018 года.Согласно новым данным, общий размер аудитории киберспорта в мире составляет 394 млн человек. В это число входят и те кто регулярно смотрят трансляции и посещает мероприятия и те кто делает это реже одного раза в месяц, так называемые случайные зрители. На первом месте по размеру аудитории киберспорта в мире находится Китай, где показатель составил почти 150 млн человек. Второе место заняли США с более чем 50 млн зрителей, а третье – Россия, где за киберспортивными соревнованиями следят больше 22 млн человек.Издатели буквально бунтуют против нового новостного сервиса Apple по подписке. В письме компания описывает сервис, как Netflix для новостей. Он будет создан на базе существующего приложения Apple News и включать материалы, которые СМИ скрывает с помощью paywall. Подробности – в программе 33Live.Runet.