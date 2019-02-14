Этот тариф для малого и среднего бизнеса компания представила рынку в начале 2018 года

Этот тариф для малого и среднего бизнеса компания представила рынку в начале 2018 годаБолее тысячи предприятий Владимирской области выбрали в 2018 году пакетные предложения «Быть в плюсе» от «Ростелекома». Этот тариф для малого и среднего бизнеса компания представила рынку в начале 2018 года. С его внедрением предприниматели получили возможность подключать цифровые и традиционные услуги «Ростелекома» одним пакетом и оплачивать их общим счётом.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Пакетное предложение «Быть в плюсе» помогает компаниям увеличивать продажи, сокращая при этом расходы и трудозатраты. Тысяча клиентов в прошлом году, и 60 новых подключений за первый месяц 2019 года говорят в пользу этого тарифа. «Ростелеком» внимательно прислушивается к пожеланиям клиентов, постоянно расширяя и дополняя предложения, смягчает условия. Так наши абоненты могут получать всё больше сервисов за ту же сумму».В тройку самых популярных дополнительных услуг пакета «Быть в плюсе» в 2018 году вошли: «Виртуальная АТС» – её предпочли 43% компаний, 20% клиентов остановили выбор на «Интерактивном телевидении для бизнеса» и 13% – на сервисе «Управляемый Wi-Fi». Лидеры подключений – предприятия из сферы услуг, торговли, туризма, медицины и ЖКХ.Александр Дворников, директор ООО «Технарь»:«Мы долго думали, какой дополнительный сервис «Быть в плюсе» выбрать. В итоге остановились на «Виртуальной АТС». Пока очень довольны. Особенно функциональностью. Например, теперь я легко могу оценить работу клиентского сервиса, проследить каждую историю общения. Я вижу, когда состоялся звонок, кто его принял, сколько продлился и как долго клиент ждал на линии. Да и сами клиенты отметили явный рост уровня обслуживания. При этом, что для нас было критично важно, мы сохранили все привычные номера телефонов».В 2019 году «Ростелеком» обновил пакетное предложение для малого и среднего бизнеса «Быть в плюсе», дополнив его возможностью подключить новый цифровой сервис «Номер 8 800» со скидкой 50%. Это многоканальный номер, который позволяет сделать входящие звонки из любых регионов России бесплатными для звонящих. Такой сервис незаменим при обработке большого количества вызовов, поскольку поддерживает автоматическую переадресацию с учётом времени суток и местонахождения абонента, а также расположения офиса поддержки.