Мошенническим путем он выманил у женщины 1,7 млн рублей

Мошенническим путем он выманил у женщины 1,7 млн рублейВо Владимире местного признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Мужчину приговорили 1,5 годам колонии общего режима.В марте прошлого года жительница областной столицы обратилась за помощью к адвокату. Её сына привлекли к уголовной ответственности за совращение несовершеннолетних девочек в соцсетях.Адвокат согласился защищать мужчину, но решил сыграть на чувствах матери, и «подзаработать» на этом деле. Несколько месяц он вымогал у женщины деньги, обещая помочь её сыну. Он смог получить с потерпевшей 1,7 миллиона рублей. Хотя планировал еще больше - 2,4 миллиона.При получении очередной суммы в размере 300 тысяч рублей, мошенника задержали. Свою вину осуждённый признал и возместил причинённый ущерб.