Адвокат Анна Давыдова с правовой точки зрения оценила нашумевшую историю, в которой оказались замешаны главный редактор телепрограммы Кто хочет стать миллионером? Илья Бер и магистр Что? Где? Когда? Александр Друзь. При этом юрист подчеркнула, что окончательную точку в неприятном деле должен поставить орган предварительного расследования, после производства проверки по заявлению Бера.

Адвокат Анна Давыдова с правовой точкизрения оценила нашумевшую историю, в которой оказались замешаны главныйредактор телепрограммы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бери магистр "Что? Где? Когда?" Александр Друзь. При этом юрист подчеркнула,что окончательнуюточку в неприятном деле должен поставить орган предварительного расследования,после производства проверки по заявлению Бера."Я полагаю, что действия господина Бера подлежали быквалификации как покушение на коммерческий подкуп, поскольку господин Друзь неполучил предполагаемых денежных средств в сумме 1 500 000 рублей, согласноаудиозаписи с голосами двух мужчин, которыми, по версии господина Бера,являются он сам и господин Друзь, – заявила "Дни.ру" Анна Давыдова. Вместе стем, она добавила, что факт причастности к совершению преступления необходимодоказать, несмотря на то, что господин Друзь утверждает, что именно Берпредложил ему похитить денежные средства, указанным в аудиозаписи способом(выдачей правильных ответов).Адвокат считает, что исходя из предварительногопрослушивания аудиозаписи, версия господина Бера более правдоподобна исоответствует той ситуации, которую он описал. "Соответственно, его привлечениек уголовной ответственности маловероятно, исходя той информации, котораяимеется в данный момент (аудиозапись разговора Бера и Друзяу) и пояснения Друзяо том, что с указанным предложением обратился к нему Бер", – пояснила юрист.По словам Давыдовой, Александр Друзь подтвердил фактсостоявшегося телефонного разговора, и не стал отрицать, настаивая на том, чтоон не является собеседником разговора, зафиксированного в аудиозаписи. "Чтокасается действий господина Друзя, исходя из содержания разговора аудиозаписи,они могут быть квалифицированы как покушение на мошенничество, посколькугосподин Друзь не получил предполагаемых денежных средств в сумме 1 500 000рублей, то есть совершил неоконченный состав преступления по независящим отнего причинам (Бер предоставил ему правильные ответы только до 9 вопроса)", – высказаласьадвокат.Вместе с тем, Давыдова заявила, что статьи "Дачавзятки" и "Получение взятки" не могут быть применены в данной ситуации. Ведь,по ее словам, "господин Бер является ненадлежащим субъектом и не может бытьвзяткополучателем"."Но окончательную точку в этом неприятном деле долженпоставить орган предварительного расследования, после производства проверки позаявлению господина Бера", – подчеркнула адвокат. "В случае возбужденияуголовного дела необходимо будет доказать причастность конкретного лица иквалифицировать действия участников на основании тех доказательств, которымибудет располагать орган предварительного расследования, поскольку принциппрезумпции невиновности превыше всего – виновным человек становится только послевступления обвинительного приговора суда в законную силу", – заключила АннаДавыдова.